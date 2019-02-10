Секреты холдинга "Аквилон Инвест"

С 25 марта холдинг «Аквилон Инвест» проводит в Архангельске и Северодвинске специальную акцию - «Секретные скидки»*.
Клиентам, забронировавшим квартиры будет предоставлена дополнительная скидка, которая распространяется на ЖК «Green Park» (1 и 2 очередь), ЖК «Зеленый квартал» (2 и 3 очередь), ЖК «iSadovaya», ЖК «Биография» в столице Поморьяи ЖК «Nordica» (1 и 2 очередь) и ЖК «CLEVER» - в городе корабелов.
Узнать все подробности можно по телефонам 65-00-08 в Архангельске и 52-00-00 в Северодвинске.
Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 15 жилых комплексов – порядка 450 тыс. кв. м общей площади. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 100 тыс. кв. м и микрорайона в Северодвинске площадью до 50 тыс. кв. м.
*Сроки проведения акции с 25.03.2019 по 30.04.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщик ООО «Капитал Инвест». Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и автомобильным паркингом (1 этап – жилой дом в осях 1-16) (2 этап – жилой дом в осях 17-35) по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул.Выучейского и пр.Ломоносова. Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru