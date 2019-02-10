Архангельское областное Собрание: Депутаты призвали к ответу "РВК-Центр"

В областном Собрании депутатов состоялось расширенное заседание комитета по ЖКХ, основной темой которого стала деятельность обеспечивающего водоснабжение города частного предприятия «РВК-Центр». В нем также принял участие депутат фракции ЛДПР Игорь АРСЕНТЬЕВ.
Поводом к проведению мероприятия послужило огромное количество жалоб, поступивших как к городским, так уже и к региональным народным избранникам, на непомерно высокие счета, которые уже второй раз с начала года новая ресурсоснабжающая организация направила архангелогородцам. Скандальное начало деятельности «РВК-Центра» в Архангельске по уровню создания социальной напряженности некоторые наблюдатели уже сравнивают с ситуацией вокруг планов по строительству мусорных полигонов.
Почти весь минувший год городская прокуратура склоняла городских депутатов к отказу от заключения концессионного соглашения, фактически обернувшегося передачей всего городского водопроводно-канализационного хозяйства в руки частной фирмы. Помнится, тогда открыто поддержали прокуратуру и выступили против передачи имущества муниципального «Водоканала» в концессию лишь депутаты от ЛДПР.
Что касается главной темы заседания комитета – завышенных счетов за водоснабжение, которые и вызвали основной шквал недовольства горожан, то руководители предприятия заверили депутатов, что уже в апреле все проблемы будут устранены, соответствующие перерасчеты будут сделаны. А дальше последовала презентация инвестиционной программы предприятия, рассчитанной аж до 2066 года.
Когда наступило время вопросов, народные избранники, видимо, ощутив на себе народный гнев, что называется, по полной оторвались на представителях «РВК-Центра». Оказывается, претензии есть по многим моментам, от функционирования диспетчерской службы и отсутствия информационно-разъяснительной работы с населением, до выполнения работ по благоустройству территорий после разрытий, оставленных еще МУПом «Водоканал», и подключения строящихся объектов к сетям.
Когда слово дошло до областного министра ТЭК и ЖКХ Поташева, тот упрекнул архангельских депутатов в том, что обсуждение городского вопроса происходит не в стенах городской Думы, а в областном Собрании. И тут не выдержал уже руководитель фракции ЕР в гордуме Архангельска Сергей Малиновский. Выдал правду, заявив, что решение о заключении концессионного соглашения продавливало областное правительство. Получается, одни представители правящей партии заставили других принять заведомо непопулярное решение, а когда ожидаемые негативные последствия от его принятия наступили, в ЕР традиционно стали искать виноватых?
- В целом прошедшее мероприятие можно считать продуктивным – мы услышали конкретные сроки, к которым все проблемы с выставлением счетов будут решены - это конец апреля, - сообщил депутат фракции ЛДПР в областном Собрании Игорь Арсентьев. – Мной в адрес руководства «РВК-Центр» высказано пожелание о запрете ведения какой-либо претензионной работы по взысканию долгов с населения вплоть до полного наведения порядка в выставлении счетов. Новый руководитель «РВК-Центра» отметил, что прежнее руководство компании было уволено как раз за ситуацию с неправомерным выставлением счетов населению. Надеюсь, что на следующую нашу встречу нынешнее руководство предприятия придет тем же составом. И еще один важный момент. У многих горожан волнение вызывает ситуация с поверкой счетчиков – мол, специалисты «РВК-Центр» обещают прибыть не раньше, чем через два месяца. Представитель Государственной жилищной инспекции на заседании открыто заявила, что если к гражданину, официально подавшему заявку на проведение поверки приборов учета, специалисты соответствующей организации не прибудут в течение 30 дней, то прибор учета считается поверенным и оплата должна начисляться по его показаниям. Мы продолжим контролировать работу «РВК-Центр» и по любым махинациям с выставлением счетов населению в дальнейшем, если такие случатся, будем обращаться в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к соответствующей ответственности.