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Из аэропорта "Архангельск" в Мурманск по прямой

Прямые регулярные рейсы из воздушной гавани Архангельска открываются по пятницам в Мурманск, а по понедельникам и четвергам - в Петрозаводск.

Уже 5 апреля авиапредприятие «Северсталь» выполнит первый рейс в Мурманск. Вместо АН-24 полёты будут проходить на современном комфортабельном воздушном судне CRJ-200. А с 29 апреля дважды в неделю самолёты «Северстали» такого же класса начнут летать в Петрозаводск.

Напомним, что по решению авиакомпании-перевозчика выполнение рейсов между центрами двух северных регионов - Архангельском и Мурманском - было прекращено в сентябре 2018 года. После прекращения прямых рейсов, пассажирам, желающим попасть в столицу Поморья из Мурманска и наоборот, приходилось делать крюк через Москву или Санкт-Петербург, что не только увеличивало стоимость билетов, но и вместо полутора часов на перелёты часто уходило по полдня. В лучшем случае.

И вот, благодаря партнерскому соглашению аэропорта Архангельск с авиапредприятием «Северсталь», регулярные полёты в Мурманск возобновляются. Теперь пассажирам не надо будет совершать длительные трансферные перелеты. Они будут экономить как своё время, так и деньги!

На начальном этапе рейс будет выполняться один раз в неделю по пятницам.

С 29 апреля 2019 года «Северсталь» также начинает выполнять регулярные рейсы в Петрозаводск на воздушном судне CRJ-200 из аэропортового комплекса «Талаги».

Продажа билетов на прямые регулярные рейсы из Архангельска в Петрозаводск и Мурманск уже открыта.

22 март 17:28 | : Экономика

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