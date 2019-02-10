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Активисты ОНФ призвали власти Архангельска расширить перечень дорог, запланированных к ремонту в 2019 году

Активисты Общероссийского народного фронта обратили внимание властей Архангельска на состояние дорожного покрытия ряда улиц, не включенных в план ремонта в 2019 г. В обращении к муниципальным властям общественники предложили дополнить перечень участками дорог на Обводном канале, улицах Валявкина и Садовой, начиная от дома №56.

Эксперты отметили, что за срочный ремонт дорог именно на этих улицах высказались и участники голосования на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», но власти не учли мнение граждан. В областном центре запланирован ремонт 12 участков автомобильных дорог общей протяженностью 18 км. Объем финансирования работ – 476 млн руб. В список дорог, на которых в 2019 г. будут проведены работы, вошли только четыре участка, отмеченные автомобилистами на интерактивной карте дорожного проекта Народного фронта.

«Сегодня в формировании дорожной политики региона активно участвуют неравнодушные граждане, благодаря им в план ремонта наконец-то попал проспект Новгородский, который отремонтируют до улицы Свободы. Остается вопросом, почему новый асфальт на проспекте не планируют положить до улицы Воскресенской – это было бы правильнее», – считает координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Архангельской области Алексей Нестеренко.

По мнению экспертов тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в этом году нельзя оставить без внимания дороги на улице Валявкина и проспекте Советских Космонавтов. На всем протяжении этих магистралей глубокие ямы, выбоины и колейность. Этим дорогам необходим хотя бы ямочный ремонт.

Напомним, главные задачи проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» – ремонт дорог с учетом мнения граждан и устранение дорожных дефектов, влияющих на аварийность. Актуальность проекта обусловлена недовольством граждан неудовлетворительным состоянием дорог, высоким уровнем аварийности на дорогах. Ссылки на интерактивную карту размещены на сайтах органов власти региона.

22 март 09:20 | : Экономика

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