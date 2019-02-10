Активисты ОНФ призвали власти Архангельска расширить перечень дорог, запланированных к ремонту в 2019 году

Активисты Общероссийского народного фронта обратили внимание властей Архангельска на состояние дорожного покрытия ряда улиц, не включенных в план ремонта в 2019 г. В обращении к муниципальным властям общественники предложили дополнить перечень участками дорог на Обводном канале, улицах Валявкина и Садовой, начиная от дома №56.
Эксперты отметили, что за срочный ремонт дорог именно на этих улицах высказались и участники голосования на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», но власти не учли мнение граждан. В областном центре запланирован ремонт 12 участков автомобильных дорог общей протяженностью 18 км. Объем финансирования работ – 476 млн руб. В список дорог, на которых в 2019 г. будут проведены работы, вошли только четыре участка, отмеченные автомобилистами на интерактивной карте дорожного проекта Народного фронта.
«Сегодня в формировании дорожной политики региона активно участвуют неравнодушные граждане, благодаря им в план ремонта наконец-то попал проспект Новгородский, который отремонтируют до улицы Свободы. Остается вопросом, почему новый асфальт на проспекте не планируют положить до улицы Воскресенской – это было бы правильнее», – считает координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Архангельской области Алексей Нестеренко.
По мнению экспертов тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в этом году нельзя оставить без внимания дороги на улице Валявкина и проспекте Советских Космонавтов. На всем протяжении этих магистралей глубокие ямы, выбоины и колейность. Этим дорогам необходим хотя бы ямочный ремонт.
Напомним, главные задачи проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» – ремонт дорог с учетом мнения граждан и устранение дорожных дефектов, влияющих на аварийность. Актуальность проекта обусловлена недовольством граждан неудовлетворительным состоянием дорог, высоким уровнем аварийности на дорогах. Ссылки на интерактивную карту размещены на сайтах органов власти региона.