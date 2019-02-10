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Всемирный Фонд дикой природы: Законодатели хотят уничтожить семгу в реках Архангельской области?!

21 марта в Международный день лесов Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Гринпис обратились к Президенту РФ Владимиру Путину, в Совет Федерации, Минприроды России, Рослесхоз и к депутатам Государственной Думы с просьбой принять меры, которые позволят минимизировать негативные последствия нового «закона о защитных лесах». Закон вступит в силу 1 июля 2019 г. и поставит под угрозу будущее ценных видов рыб и 50 млн га лесов России.

«Связь между лесом и реками очевидна для всех. Все знают, что при вырубке лесов реки мелеют. Беспечное отношение к лесным и рыбным ресурсам со стороны органов власти, которое мы наблюдаем сейчас, просто недопустимо. В скором будущем у нас у всех будет возможность наглядно увидеть связь между лесом и реками: когда после истребления защитных лесов в наших реках и озерах рыба начнет ловиться все реже, а в магазинах рыбные продукты станут еще менее доступными для большинства граждан», - говорит директор лесной программы WWF России Николай Шматков

Принятый Федеральный закон №538-ФЗ разрешает проведение в лесах водоохранных зон сплошные санитарные рубки без каких-либо специальных ограничений, а это при существующей практике их проведения неизбежно приведет к разрушению берегов и смыву почвы в водотоки. Кроме того, сокращается размер нерестоохранных полос лесов с 1 км до 50-200 метров. Эта категория защитных лесов необходима для сохранения рек, в которых происходит нерест лосося и других ценных видов рыб.

«В Архангельской области 2,5 млн гектаров нерестоохранных полос лесов, из них 1,8  млн. гектаров рискую потерять свой природоохранный статус в результате принятия нового закона. Это нанесет непоправимый ущерб не только лесным экосистема региона, но и приведет к обмелению, заилению рек, ухудшению качества воды и снижению популяции семги, которая и без того серьезно сокращается из-за браконьерства, - говорит руководитель Архангельского подразделения Баренц-отделения WWF России Андрей Щеголев.

Подробный анализ вносимых законом изменений по каждой категории защитных лесов WWF России уже направлял Президенту РФ и в Совет Федерации вместе с официальными просьбами вернуть закон на доработку. Как и многочисленные обращения других природоохранных организаций, они были проигнорированы. Сейчас, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме сохранения защитных лесов и их высокой значимости, официальные письма были направлены не только российским властям, но и в крупнейшие международные организации, инициировавшие и поддерживающие Международный год лосося -2019, к которому официально присоединилась Россия.

22 март 08:06 | : Экономика

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