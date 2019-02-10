Руководители Фонда капремонта Архангельской области приняли участие в совещании в Саранске

Во Всероссийском совещании по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов «Капремонт. Upgrade v.2.0», которое прошло в столице Мордовии, приняли участие заместитель генерального директора Фонда Михаил ХАБАРОВ и начальник финансового отдела Юлия КУСТОВА.
Мероприятие организовал Минстрой России при участии Ассоциации региональных операторов капремонта. Участниками встречи стали почти 200 человек из 70 регионов, среди них - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим ЕГОРОВ, представители Государственной Думы и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.
Глава республики Владимир ВОЛКОВ поприветствовал участников совещания и подчеркнул важность того, что местом его проведения был выбран именно Саранск.
- В нашем регионе ведется постоянная работа по модернизации объектов ЖКХ, - подчеркнул Владимир Дмитриевич. - Очень многое в этой сфере удалось сделать во время подготовки к ЧМ-2018: мы построили и отремонтировали сотни километров различных сетей. В плане на капитальный ремонт - почти четыре тысячи республиканских домов. За последние пять лет мы привели в порядок уже четверть от этого количества. Больше всего средств уходит на ремонт крыш, фасадов и лифтов.
Также Владимир Волков отметил необходимость производить капитальный ремонт домов качественно и в срок.
- Отсутствие должного контроля в этом вопросе может привести к обратному эффекту. На программу капитального ремонта направляются большие средства. И чтобы все они были использованы строго по назначению и максимально эффективно, при разработке сметы и контроле работ должно быть обеспечено участие представителей собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирного дома. Как показывает практика, там, где есть контроль со стороны жильцов, дома действительно ремонтируются качественно, - пояснил он. - Мы стараемся привлекать инициативных, неравнодушных людей, повышать грамотность председателей ТСЖ и собственников, развивать системы общественного мониторинга.
Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим ЕГОРОВ отметил, что за пять лет реализации программы капитального ремонта была проделана колоссальная работа, и в настоящее время собираемость средств на эти цели составляет порядка 95 процентов, что является хорошим показателем.
- Население доверяет программе капремонта. Наша задача - это доверие не уронить, а только приумножить, повышая качество работ, чтобы люди могли видеть, на что тратятся их средства. Любое убеждение строится на делах. И чем больше дел, тем больше доверия, - заявил он.
Исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов Анна МАМОНОВА добавила, что в Стратегии развития ЖКХ акцент сделан на применении высокотехнологичной продукции для обеспечения энергоэффективности, что будет работать на улучшение качества жизни граждан.
В своем выступлении заместитель генерального директора Фонда ЖКХ Ольга СЕРДЮК сообщила, что в настоящее время в региональные программы капремонта включены более 736 тыс. многоквартирных домов. По итогам 2018 года работы выполнены в 47 тыс. многоквартирных домах, их общая стоимость составила порядка 170 млрд. рублей.
— Безусловно, была проделана огромная работа. Однако мы должны говорить не только о достижениях, но и выявлять риски и минимизировать их. Необходимо обратить внимание на то, чтобы приняли все меры по проведению капитального ремонта в домах граждан. Капитальный ремонт должен быть качественным и приносить гражданам пользу не только сейчас, но и в будущем. Подчеркну, что качественный капремонт — это энергоэффективный ремонт, — сказала она.
Кроме того, Ольга Сердюк рассказала участникам мероприятия, что в соответствии с внесенными изменениями в Федеральный закон о Фонде ЖКХ, государственной корпорацией будет проводиться мониторинг деятельности региональных операторов, направленный на обеспечение проведения капитального ремонта, в том числе выездной.
Ольга Сердюк также добавила, что в рамках новых полномочий Фондом совместно с Минстроем России проводится оценка финансовой устойчивости региональных систем капитального ремонта, по итогам которой необходимо будет утвердить ряду субъектов в срок до 1 июня 2019 года план мероприятий по повышению финансовой устойчивости.
— В дальнейшем предоставляемая информация о ходе реализации разработанных планов будет анализироваться Фондом ЖКХ совместно с Минстроем России. Также госкорпорация будет оказывать методическую помощь субъектам РФ в повышении финансовой устойчивости региональных программ капитального ремонта, в том числе в рамках вебинаров и совещаний на указанную тематику, — отметила Ольга Сердюк.
Директор Департамента ЖКХ Минстроя России Михаил ГИЛЕВ в своем докладе рассказал об оценке финансовой устойчивости региональных программ капремонта, а также о модельном плане мероприятий ее повышения.
— Министерство продолжает работу над совершенствованием законодательства и готово обсуждать предложения от субъектов РФ, касающиеся реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов, — сказал Михаил Гилев.
«В первой части форума «Капремонт Upgrade v.2.0» участники подвели итоги работы за 2018 год и обозначили проблемы, которые мешают реализации региональных систем капитального ремонта, - рассказал заместитель директора Фонда капремонта Архангельской области Михаил ХАБАРОВ. – наши коллеги, АРОКР, обозначили главные направления реализации систем капитального ремонта, которые следует усовершенствовать до 2026 года: энергоэффективность, формирование финансовой устойчивости региональных операторов, цифровизация, предполагающая дистанционную передачу данных от всех участников процесса и оперативное реагирование на экстренные ситуации».
Что касается имеющихся на сегодняшний день проблем, то, по словам специалистов, камнем преткновения являются малоэтажные дома, взносы с которых не покрывают расходы на их капитальный ремонт, жилье с большим износом и объекты культурного наследия. Также проблемным вопросом является капитальный ремонт в домах, формирующих фонды на специальных счетах. Как отметил на совещании директор Республиканского фонда капитального ремонта многоквартирных домов Мордовии Алексей МАТРЕНИН, «зачастую выполненные работы не соответствуют требованиям жилищного законодательства, и такие объекты попадают на общий счет регионального оператора с нулевым показателем средств на счете, после чего региональный оператор должен провести им ремонт из средств общего счета».
«На совещании сообщили, что для решения некоторых из обозначенных вопросов уже сформированы предложения, которые будут направлены в органы законодательной власти», - отметил Михаил Хабаров.
Кроме того, в рамках мероприятия состоялась дискуссия в формате «открытый микрофон», в ходе которой его участники смогли задать экспертам интересующие их вопросы.