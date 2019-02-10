"За честные закупки". ОНФ отобрал внедорожник за 2,5 млн рублей у главы противопожарной службы Архангельской области

Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Архангельской области выявили на сайте государственных закупок заявку от бюджетного учреждения АО «Производственно-технический центр». Его представители хотели купить автомобиль Mitsubishi Pajero Sport по начальной цене 2,5 млн руб. для руководителя агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты, которое является учредителем центра. После обращения ОНФ заказчик принял решение отказаться от закупки внедорожника.
Общественники направили обращение в Производственно-технический центр и предложили отказаться от закупки дорогостоящего автомобиля или объяснить, зачем им такой внедорожник. В своем ответе руководитель учреждения сообщил, что все соответствует уставу организации. Однако через несколько дней учреждение все-таки решило расторгнуть контракт.
После этого Народный фронт попросил контрольно-счетную палату области пересмотреть устав организации, чтобы подобные прецеденты больше не возникали. По словам активистов ОНФ, в регионе и так работает хозяйственное управление, в состав которого входит Автопарк администрации Архангельской области. Он обеспечивает легковым автотранспортом должностных лиц региона, в том числе и руководителя агентства государственной противопожарной службы.
«Мы надеемся, что руководитель учреждения с пониманием воспринял предложение ОНФ отказаться от покупки дорогого автомобиля. К тому же не было никакой необходимости в его приобретении. Одно из ключевых направлений деятельности Народного фронта – это контроль за закупками государственных структур. Полагаем, что агентству государственной противопожарной службы есть на что потратить бюджетные средства», – отметил руководитель регионального исполкома ОНФ Юрий Шалауров.
Напомним, что в 2018 г. активисты проекта ОНФ «За честные закупки» в Архангельской области добились отмены трех закупок дорогостоящих автомобилей для государственных учреждений и компаний. Общественники продолжат эту работу.
(на фото: вот такая симпатичная машинка Мицубиси этой модели)