«Лукоморье» на продажу. Там, где так хорошо отдыхать

Речь идет о лесном гостиничном комплексе «Лукоморье», что всего в нескольких километрах от Архангельска.
Местные СМИ публикуют эту информацию как новость дня, хотя, по сведениям редакции, владельцы комплекса хотят продать его уже не первый год. Так что волноваться пока рано, специфика территории такова, что ее вряд ли удастся перепрофилировать под другой бизнес.
На продажу выставлены гостиница, коттеджи, ресторан, бани, бассейн, беседки с мангалами, площадка для волейбола, поле для мини-футбола, пейнтбольный клуб. Все выполнено в дереве, находится в отличном состоянии, каждую весну проводится профилактика против кровососущих.
«Лукоморье» имеет богатую историю: Вообще-то здесь строился поморский Лас-Вегас, в одном из двух трёхэтажных зданий должны были располагаться казино, элитный ресторан и офисы. Но, когда уже построили, игорный бизнес оказался под запретом, и срочно пришлось менять концепцию. Так и стоит памятник несостоявшемуся замку наживы без внутренней отделки, новой идеи дожидается.
Стоимость объекта – 150 миллионов рублей, что по архангельским меркам почти рекорд цены.
Одно из главных преимуществ «Лукоморья» - здесь с радостью принимают всех гостей… даже инвалидов-колясочников с животными.
Впечатления об отдыхе в «Лукоморье» читайте в материале главного редактора ИА RUSNORD Леонида Чертока - http://rusnord.ru/hot/41928-moe-lukomore-stydis-belomore-tam-gde-rady-lyubomu-gostyu.html