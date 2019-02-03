Полигону ТКО быть… где? Страсти вокруг мусора Большого Архангельска

Не только вокруг Ленского района кипят мусорные страсти.
Большая агломерация, включающая в себя флагманы региональной промышленности – Архангельск, Северодвинск, Новодвинск – тоже нуждаются в новом полигоне.
О Рикасихе забыли. Тогда где? Все стороны сходятся на том, что такое место должно быть за чертой вышеназванных городов.
Но именно в них, трех крупнейших промышленных центрах региона, где проживает (и, соответственно, мусорит) наиболее активная часть населения, действующие мусорные полигоны функционируют не один десяток лет. Отсюда прямая угроза экологии – нет системы сбора фильтрата, и поверхностные стоки просто уходят в почву, а далее в подземные воды, часть попадает в реки. Еще немного, и полигоны окончательно исчерпают свой ресурс. Вот когда наступит настоящая экологическая катастрофа.
Именно об этом собралась поговорить специально созданная общественная комиссия. С тем, что решение проблемы не терпит промедления, все в принципе согласны. Другой вопрос – делать для троих один общий полигон, или каждому городу отдельный.
Игорь Скубенко, глава администрации Северодвинска:
– У меня сейчас огромное желание, чтобы мы наконец пришли к верному решению, которое повлечет за собой минимальный тариф для наших жителей. Потому что мы всегда почему-то забываем эту самую важную составляющую, которая тоже ведь будет обсуждаться.
В 2017-м году я только стал главой города, и целый месяц мы искали варианты: как нам закрыть эту горящую свалку. Мы ничего не могли сделать, хотя в городе работало региональное МЧС.
Хочу сказать, что проблема никуда не делась. Сегодня мы снова ищем вариант – как не допустить после схода снега новых очагов возгораний. Потому что внутренне горение на свалке продолжается.
Я хочу, чтобы мы максимально быстро приняли решение; я не агитирую за Рикасиху или другое место. Я – экономист, и у меня есть коллеги, с которыми мы совещались, и мы все понимаем, что наиболее оптимальное решение на сегодня – это межмуниципальный комплексный объект.
А вот мнение представителя Новодвинска, городского депутата Андрея Короткова:
- В Новодвинске на сегодняшний день большая проблема – действующий полигон твердых бытовых отходов. Мощности его исчерпаны, осталось чуть больше года эксплуатации при тех нормах накопления, которые сейчас действуют. Также долгие годы на данном полигоне не соблюдалась технология утилизации отходов. Также наблюдаются возгорания.
И городу развиваться просто некуда: у нас единственные свободные территории – это юг, где находится полигон ТКО и его санитарно-защитная зона. Все новодвинцы для себя давно решили, что полигон нужно закрывать. Это позиция всех горожан. Так что город Новодвинск – за межмуниципальный полигон ТКО.
В итоге представители всех трех муниципалитетов дружно высказались за один общий полигон, а не три свалки в разных местах. И, что главное, по их данным также считает большинство жителей Большой агломерации.
Кто против, пусть выскажет свои аргументы….