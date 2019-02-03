Ну, с Днем подводника! Почему моряков не выгонишь из-под воды на сушу?

Как выяснилось, одна из самых высокооплачиваемых профессий в России, это моряки-подводники.
Вице-адмирал Олег Бурцев, еще недавно занимавший высокий пост в главном штабе ВМФ РФ, озвучил такие цифры – командир подлодки получает 250 тысяч рублей в месяц (что, впрочем, пониже, чем у топ-менеджмента в госкорпорациях, несмотря на степень риска и уровень вредности производств), матросы, старшины и мичманы, служащие по контракту, в среднем 70 тысяч.
Из сказанного м можно предположить, что денежное довольство офицерского состава подлодки колеблется от 100 до 200 тысяч в месяц. При этом явно существует коэффициент вредности для служащих на подводных атомоходах.
Упомянутый вице-адмирал добавил, что в связи с такими высокими зарплатами офицеры часто отказываются от карьерного роста, связанного с переходом на сушу. «Люди перестали стремиться уходить с Северного флота на более высокие должности в главный штаб ВМФ, Академию».
Напомним, что сегодня, 19 марта, в России отмечается День моряка-подводника. Фактически праздник всего Северодвинска.