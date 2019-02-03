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Ну, с Днем подводника! Почему моряков не выгонишь из-под воды на сушу?

Как выяснилось, одна из самых высокооплачиваемых профессий в России, это моряки-подводники.

Вице-адмирал Олег Бурцев, еще недавно занимавший высокий пост в главном штабе ВМФ РФ, озвучил такие цифры – командир подлодки получает 250 тысяч рублей в месяц (что, впрочем, пониже, чем у топ-менеджмента в госкорпорациях, несмотря на степень риска и уровень вредности производств), матросы, старшины и мичманы, служащие по контракту, в среднем 70 тысяч.

Из сказанного м можно предположить, что денежное довольство офицерского состава подлодки колеблется от 100 до 200 тысяч в месяц. При этом явно существует коэффициент вредности для служащих на подводных атомоходах.

Упомянутый вице-адмирал добавил, что в связи с такими высокими зарплатами офицеры часто отказываются от карьерного роста, связанного с переходом на сушу.  «Люди перестали стремиться уходить с Северного флота на более высокие должности в главный штаб ВМФ, Академию».

Напомним, что сегодня, 19 марта, в России отмечается День моряка-подводника. Фактически праздник всего Северодвинска.

19 март 07:47 | : Экономика

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