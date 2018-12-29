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Ирина Чиркова: Учителя школ Архангельской области не должны получать нищенскую зарплату

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов Ирина Чиркова приняла участие в «круглом столе», посвященном проблемам системы оплаты труда в государственных и муниципальных образовательных учреждениях региона, и буквально пришла в ужас оттого, на какие копейки приходится выживать людям этой благородной профессии.

«В своем выступлении председатель областной организации профсоюза образования Александр Торопов откровенно отметил: среди работников школ и детсадов нарастает недовольство. Уровень гарантированной части заработной платы педагогических работников находится на непозволительно низком уровне. Причем закрепленные нормативными актами органов местного самоуправления минимумы должностных окладов сильно различаются в разных школах - от 3700 рублей в Приморском районе до 7280 рублей в Холмогорском. Выполнение майских Указов Президента РФ выполняется лишь при педагогической нагрузке на 1,5 и более ставки.

Присутствующие подтвердили: даже в одном МО рядом стоящие школы по-разному оценивают один и тот же труд, что является нарушением Трудового Кодекса. Не выполняются и федеральные рекомендации о направлении не менее 70 процентов фонда оплаты труда внутри образовательной организации на оплату ставок и окладов. В нашей области, по информации профсоюза, на эти гарантированные части зарплаты идет от 25 до 60 процентов ФОТ. Главными проблемами в распределении средств среди сотрудников являются непрозрачность бухгалтерских расчетов и отсутствие единых критериев в оплате разных видов дополнительной нагрузки.

Областной профсоюз проинформировал об итогах проведенной проверки о соблюдении законодательства в части начисления выплат в 2018 году. В 83 процентах случаев были выявлены нарушения, в том числе по начислению отпускных и оплате дополнительной нагрузки сверх МРОТ. По требованию профсоюза работодателями были выполнены доначисления работникам в размере 17,4 млн рублей. Там, где рекомендации не выполнены добровольно, готовятся жалобы в прокуратуру. Примечательно, что самые серьезные нарушения прав педагогов выявлены в Архангельске, где функционирует так называемая «централизованная бухгалтерия».

Участники «круглого стола» отметили необходимость продолжения жесткого контроля за правильностью начислений заработной платы, повышения требований к компетенции руководителей образовательных организаций и соблюдение федеральных рекомендаций. Кроме того, решено создать трехстороннюю рабочую группу с участием региональных законодателей по вопросу корректировки методики распределения субвенций местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на выплату заработной платы педагогическим работникам».

(фотографии Ирины Чирковой с «круглого стола»)

   

17 март 11:42 | : Экономика

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