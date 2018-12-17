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Сюрпризы весенней экскурсии по стройкам "Аквилон Инвест"

В ходе первой весенней Экскурсии по новостройкам 16 марта, ее участникам не только покажут строящиеся жилые комплексы, но и расскажут о новых проектах холдинга «Аквилон Инвест».

 

В субботу горожане смогут побывать в первом в регионе жилом комплексе эко-класса «Грин Парк» на ул. Выучейского, где познакомятся с планировками квартир, а также оценят темпы работ на стройплощадках объектов, возведение которых началось в прошлом году: это первый в Архангельске жилой комплекс, оснащенный системой «Умный дом» - ЖК «iSadovaya» на пересечении пр. Обводный канал и ул. Садовая, 3-я очередь ЖК «Зеленый квартал» на пр. Новгородский, и три жилых комплекса бизнес-класса: ЖК «Аура» на пр. Чумбарова-Лучинского, ЖК «Двина Хаус» на набережной Северной Двины, и ЖК «Биография» на пр. Троицкий.

Специалисты холдинга подробно расскажут о различных вариантах квартир, о ценах, акциях и скидках, проконсультируют по ипотечным программам и рассрочкам платежей, помогут подобрать оптимальный вариант нового жилья.

Также в ходе экскурсии горожане смогут узнать о перспективных планах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске. В частности, на пересечении ул. Урицкого и набережной Северной Двины, на месте расселенных и разобранных за счет застройщика 6 аварийных деревянных домов будет построен жилой комплекс площадью около 25 тыс. кв. м (400 квартир), спроектированный известным финским архитектором Юкка Тикканеном. Кроме того, совместно с Правительством Архангельской области холдинг «Аквилон Инвест» реализует масштабный инвестиционный проект по восстановлению прав граждан пострадавших от недобросовестных действий застройщика ЖК «Ленинградский» - ООО «Стройресурс». В соответствии с областным законом холдинг «Аквилон Инвест» выплачивает гражданам денежную компенсацию, а региональная власть выделяет компании земельные участки для строительства трех новых жилых комплексов. Они разместятся: на пересечении ул. Логинова и пр. Новгородский, а также на перекрестках пр. Ломоносова с ул. Володарского и с ул. Серафимовича. Сейчас ведется проектирование этих объектов.

Записаться на экскурсию, которая начнется в субботу с 11 часов необходимо по телефону 65-00-08.

В настоящее время холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 15 жилых комплексов – порядка 450 тыс. кв. м общей площади. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 100 тыс. кв. м и микрорайона в Северодвинске площадью до 50 тыс. кв. м.

      

15 март 12:05 | : Экономика

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