И снова мусор. Почему провалился "план Мандрыкина"?

Заседание было горячим… выбиралось место, куда будут свозиться отходы тс трех промышленных городов региона. Тех, где люди живут более-менее, а, значит, и оставляют после себя немало.
Изначально под таким местом подразумевалась Рикасиха, но помешала протестная активность северодвинских дачников, которые завели часть населения Большой агломерации. В итоге была создана специальная общественная комиссия о 65 членах, в которую вошли носители разных точек зрения.
Со своим видением проблемы (напомним, президент в своем недавнем обращении к Федеральному собранию, считай, что к нации, прямо указал всем учиться жить с мусором по-новому, а не как прадеды) перед собравшимися выступили: зампред комиссии Олег Мандрыкин, министр природных ресурсов и ЛПК Александр Ерулик и руководитель агентства по тарифам и ценам Елена Попова. Речь шла и о раздельном сборе ТКО, и о существующих полигонах, и о тарифных наработках.
В дебатах звучали мнения, как «за», так и «против». Так называемый, «план Мандрыкина» подразумевавший отказать от полигонов вообще, а все силы и средства бросить на раздельный сбор мусора с ссылкой на европейский опыт, был подвергнут жесткой критике. Увы, у нас не только особенная гордость, но и ментальность, рядовому россиянину трудно представить на своей 6-метровой кухни шесть мусорных ведер, вместо одного… разве что холодильник перенести в спальню. Ну, и сортировать отходы мы как-то не приучены, всё в одну кучу сваливаем. Пусть и неприятная, но реальность.
Тем более, что пока население никак не мотивировано тратить на это время – система кнута и пряника в этой части не доработана.
Ну, а существующие полигоны в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске (одна из позиций протестного электората – оставить все, как есть, ведь жили же раньше) не соответствуют требованиям природоохранного законодательства, поскольку они строились десятилетия назад и сегодня расположены в границах городов. Их необходимо закрывать и рекультивировать. Это мнение представителя регионального Минприроды поддержал Росприроднадзор, институт с карательными полномочиями. Делать же по новому полигону для каждого промышленного центра в отдельности, не выгодно ни экономически, ни логистически.
В итоге, после тщательного (и довольно громкого) обсуждения, 55 из 65 членов общественной комиссии проголосовали за единый межмуниципальный полигон для архангельской агломерации.
Но это еще что! На следующем заседании будет обсуждаться конкретное место под будущий полигон. Вот где ожидается настоящий баттл…