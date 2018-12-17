Группа «Илим» планирует направить на поддержку социальной сферы более 68 миллионов рублей

Группа «Илим» поддерживает социальные проекты на территории присутствия бизнеса и ежегодно направляет на их реализацию значительные финансовые средства
Директор филиала «Западный» благотворительного фонда «Илим-Гарант» Вера Пуртова сообщила
редакции «ТК»:
– В 2019 году Группа «Илим» планирует направить на поддержку социальной сферы Коряжмы 38 миллионов 205 тысяч рублей. Более 30 миллионов получат лесообеспечивающие районы, а это семь районов Архангельской области.
Очень радует тот факт, что с финансовой помощью Группы «Илим» в лесных поселках идет ремонт детских садов и школ, домов культуры и спортивных объектов.
Подготовила Нина Мошкова
Социальные проекты, профинансированные благотворительным фондом «Илим-Гарант»
в январе
|
Мероприятие
|
Сумма (руб.)
|
Направление
|
Программы финансовой
поддержки общественной
организации ветеранов труда
ОАО «Котласский ЦБК»
|
450 тысяч
|
Поддержка
ветеранских
организаций
450 тыс.
|
Содействие развитию в городе
боевых искусств
|
400 тысяч
|
Поддержка спорта
461600
|
Городской турнир по силовому многоборью
|
31200
|
Городской баскетбольный турнир, посвящённый памяти воина-интернационалиста
А. Воскресенского
|
30400
|
Участие школьного театра бумажной моды «Эксклюзив»
в Международном
фестивале-конкурсе детского
и молодёжного творчества
|
80 тысяч
|
Поддержка
культуры
80 тысяч рублей
|
Итого 991 тысяча 600 рублей
в феврале
|
Мероприятие
|
Сумма (руб.)
|
Направление
|
Программы финансовой поддержки городского совета ветеранов
|
65 тысяч
|
Поддержка ветеранских организаций
65 тысяч
|
Межрегиональные соревнования по плаванию городов
Северо-Западного округа (с участием детей в возрасте 10-11 лет)
|
145 тысяч
|
Поддержка
детского и любительского спорта
445 тысяч
|
Соревнования «Весёлые старты» среди детей дошкольных образовательных учреждений
|
150 тысяч
|
Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»
|
150 тысяч
|
«Интеллектуальный марафон – 2019»
|
120 тысяч
|
Поддержка
образования
190 тысяч
|
Участие школы дизайна одежды «Моделина» и объединения «Модельное агентство» в национальном конкурсе детских студий костюма и театров моды
|
40 тысяч
|
Участие объединения «Северные мастера» во Всероссийском конкурсе декоративно– прикладного творчества и изобразительного искусства «Палитра ремёсел»
|
|
Поддержка деятельности ветеранского движения
|
200 тысяч
|
Поддержка
проектов
Котласского района
6532500
|
Поддержка общественной организации «Котласская межрайонная организация Всероссийского общества инвалидов»
|
60 тысяч
|
Оборудование спортивного стадиона (МО «Шипицинское»)
|
400 тысяч
|
Замена окон и дверей в детском саду №35 МОУ «СОШ №2» п. Удима
|
580747
|
Ремонт полов первого этажа в здании школы и системы водоснабжения МОУ «СОШ №2» п. Удима
|
2166063
|
Капитальный ремонт кровли столовой МОУ «Сольвычегодская СОШ»
|
1977640
|
Оборудование освещения спортплощадки, приобретение спортивной формы и ремонт столовой в здании школы
МОУ «Харитоновская СОШ»
|
798050
|
Приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря
СОУ «Песчанская СОШ»
|
50 тысяч
|
Ремонт кровельного покрытия КСК «Северяночка»
МО «Черемушское»
|
300 тысяч
|
Итого 7 миллионов 232 тысячи 500 рублей