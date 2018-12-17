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Группа «Илим» планирует направить на поддержку социальной сферы более 68 миллионов рублей

Группа «Илим» поддерживает социальные проекты на территории присутствия бизнеса и ежегодно направляет на их реализацию значительные финансовые средства

Директор филиала «Западный» благотворительного фонда «Илим-Гарант» Вера Пуртова сообщила
редакции «ТК»:

– В 2019 году Группа «Илим» планирует направить на поддержку социальной сферы Коряжмы 38 миллионов 205 тысяч рублей. Более 30 миллионов получат лесообеспечивающие районы, а это семь районов Архангельской области.

Очень радует тот факт, что с финансовой помощью Группы «Илим» в лесных поселках идет ремонт детских садов и школ, домов культуры и спортивных объектов.

Подготовила Нина Мошкова

 

Социальные проекты, профинансированные благотворительным фондом «Илим-Гарант»

в январе

 

Мероприятие

Сумма (руб.)

Направление

Программы финансовой

поддержки общественной

организации ветеранов труда

ОАО «Котласский ЦБК»

450 тысяч

Поддержка

ветеранских

организаций

450 тыс.

Содействие развитию в городе

боевых искусств

400 тысяч

Поддержка спорта

461600

Городской турнир по силовому многоборью

31200

Городской баскетбольный турнир, посвящённый памяти воина-интернационалиста

А. Воскресенского

30400

Участие школьного театра бумажной моды «Эксклюзив»

в Международном

фестивале-конкурсе детского

и молодёжного творчества

80 тысяч

Поддержка

культуры

80 тысяч рублей

Итого 991 тысяча 600 рублей

 

в феврале

 

Мероприятие

Сумма (руб.)

Направление

Программы финансовой поддержки городского совета ветеранов

65 тысяч

Поддержка ветеранских организаций

65 тысяч

Межрегиональные соревнования по плаванию городов

Северо-Западного округа (с участием детей в возрасте 10-11 лет)

145 тысяч

Поддержка

детского и любительского спорта

445 тысяч

Соревнования «Весёлые старты» среди детей дошкольных образовательных учреждений

150 тысяч

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»

150 тысяч

«Интеллектуальный марафон – 2019»

120 тысяч

Поддержка

образования

190 тысяч

Участие школы дизайна одежды «Моделина» и объединения «Модельное агентство» в национальном конкурсе детских студий костюма и театров моды

40 тысяч

Участие объединения «Северные мастера» во Всероссийском конкурсе декоративно– прикладного творчества и изобразительного искусства «Палитра ремёсел»

 

Поддержка деятельности ветеранского движения

200 тысяч

Поддержка

проектов

Котласского района

6532500

Поддержка общественной организации «Котласская межрайонная организация Всероссийского общества инвалидов»

60 тысяч

Оборудование спортивного стадиона (МО «Шипицинское»)

400 тысяч

Замена окон и дверей в детском саду №35 МОУ «СОШ №2» п. Удима

580747

Ремонт полов первого этажа в здании школы и системы водоснабжения МОУ «СОШ №2» п. Удима

2166063

Капитальный ремонт кровли столовой МОУ «Сольвычегодская СОШ»

1977640

Оборудование освещения спортплощадки, приобретение спортивной формы и ремонт столовой в здании школы

МОУ «Харитоновская СОШ»

798050

Приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря

СОУ «Песчанская СОШ»

50 тысяч

Ремонт кровельного покрытия КСК «Северяночка»

МО «Черемушское»

300 тысяч

Итого 7 миллионов 232 тысячи 500 рублей

 

14 март 12:05 | : Экономика

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