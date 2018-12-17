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ЖК «Зеленый квартал-2» холдинга «Аквилон Инвест» - скоро новоселье

Жилой комплекс возводится холдингом в центре Архангельска, в 10 минутах ходьбы от набережной Северной Двины, на месте расселенного за счет застройщика аварийного дома на ул. Гайдара 29 к.1.

 

Основные общестроительные работы на объекте практически завершены. В настоящее время заканчивается внутренняя отделка квартир и мест общего пользования. Затем начнутся работы по благоустройству прилегающей территории.

При строительстве ЖК «Зеленый квартал-2» использован передовой экологически чистый и энергоэффективный кирпич «Теплая керамика». Толщина стен составляет до 770 мм, что обеспечивает современные требования к сохранению тепла, поддержанию оптимальной влажности и звукоизоляции. Облицовка наружных стен выполнена из цветного керамического кирпича. В 9-12-этажном доме общей площадью 10,2 тыс. кв. м спроектировано 141 квартира, от классических однокомнатных до евро- и классических трехкомнатных, которые сдаются с белой отделкой.

Для остекления использованы многокамерные стеклопакеты обеспечивающие максимальную тепло-, и шумоизоляцию. В здании устанавливаются современные инженерные системы, в том числе малошумные лифты импортного производства, пожарная сигнализация, и автоматизированный тепловой пункт, позволяющий достичь существенной экономии по оплате за теплоснабжение.

На 2-й очереди ЖК «Зеленый квартал» 60% территории земельного участка площадью более 3 тыс. м отводится под благоустройство. Проектом предусматривается установка детской и спортивной площадок с безопасным покрытием из песчано-гравийной смеси и зоны для отдыха с малыми архитектурными формами, устройство стоянок для легкового автотранспорта. Проезды и стоянки асфальтируются, а тротуары вдоль проездов выполняются из мелкоразмерной самофиксирующейся плитки. Контейнеры для бытовых отходов устанавливаются на огражденной площадке с твердым покрытием.

Развитая инфраструктура района предполагает комфортное проживание в новом жилом комплексе: в шаговой доступности находится школа № 11, два детских сада «Парусок» и «Ивушка», бассейн «Норд-Арена», стадион «Труд», городская поликлиника № 1 и стоматологическая поликлиника № 1, оздоровительный комплекс «Вологодские бани».

Напомним, что летом 2017 года холдинг «Аквилон Инвест» сдал в эксплуатацию 1-ю очередь ЖК «Зеленый квартал» площадью почти 20 тыс. кв. м на 267 квартир с подземным паркингом. Застройка данной локации продолжается. А на четной стороне пр. Новгородский между ул. Гайдара и ул. Вологодская ведется строительство 3-й очереди ЖК «Зеленый квартал» — 12-этажного дома на 108 квартир. Сейчас здесь завершено бетонирование ростверка и монтируются бетонные блоки фундамента.

Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 15 жилых комплексов – порядка 450 тыс. кв. м общей площади. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 100 тыс. кв. м и микрорайона в Северодвинске площадью до 50 тыс. кв. м.

  

14 март 10:26 | : Экономика

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