С небес на землю. Раздельный сбор мусора в Архангельской области: много разговоров… а дела?

Раздельный сбор мусора в последние несколько месяцев стал темой номер один у части активистов протестного движения (другой части лишь бы побунтовать). Особая активность в соцсетях… бесконечные опросы общественного мнения, грезы о том, как мы прекрасно и экологично заживем, как только начнем собирать пластик отдельно от бумаги.
Эта же тема поднималась и на форуме в Архангельске. Местные экологи чуть ли не с пеной у рта доказывали, что в регионе еще с советских времен появились контейнеры для раздельного сбора мусора, и только власть и примкнувший к ней региональный оператор против такой первичной селекции.
Ну, а как в других регионах с этим делом?
Дагестан. Недавно на улицах республиканской столицы Махачкалы появились новые контейнеры, баки для мусора, это событие стало чуть ли не праздничным, возле новых контейнеров собирались люди толпами, радовались.
Коммунальщики города решили реализовать экологическую идею сбора раздельного мусора, когда жителям республики предлагается собирать стекло, пластик, бумагу и пищевые отходы в разные контейнеры. На этот счёт даже установили разные баки, дабы людям было легче ориентироваться. Новые мусорные контейнеры снабдили гигантскими надписями, соответствующими фасовке мусора. Но что-то пошло не так.
Можно сказать, что идея со сбором раздельного мусора с треском провалилась. Жители Дагестана не стали сортировать дома отходы и продолжили стаскивать мусор к контейнерам в общих пакетах. В социальных сетях появились фотографии мусорных свалок, подтверждающие, что ситуация не изменилась. Народ элементарно ленится сортировать дома мусор по фракциям...
Это Кавказ… а на нашем Русском Севере? Пост северодвинского эколога Алексея Лесниченко на его страничке в социальной сети: «При грамотной сортировке мусора на 5-7 потоков (по евростандартам даже стекло нужно будет сортировать строго по цветам), как и призывают делать экоактивисты, реальным отходом будет считаться всего 10-15% мусора, из которого половина - это биологические отходы, которые отлично и безопасно превратятся в биогумус (грунт) при соответствующем обращении на полигоне.
Почему же тогда многие передовые в области экологической безопасности европейские страны шли к внедрению раздельного сбора мусора 40-50 лет?».
И дальше следует развенчание мифа о «примерных европейцах, чутко относящихся к экологии». К сегодняшнему состоянию в этой области старушка-Европа, чье население гораздо более дисциплинировано в общественных и правовых вопросах, чем наше, шла несколько десятков лет. И то разными путями и с разными достижениями: «Мусор должен быть отсортирован на 5-7 потоков, то есть часть «платы» вносят сами жители не деньгами, а своим трудом на кухнях скрупулёзно разбирая и упаковывая отходы. А если не сортируешь - штраф или сервисные компании просто откажутся вывозить твои мусорные баки.
А в той же Франции (ха-ха ленивые лягушатники, не желающие сортировать свой мусор) система так и не была внедрена до конца. У французов до сих пор 2 контейнера для «влажного» (пищевого) и «сухого» мусора, и оплата соответственно выше, в тариф включается прогонка мусора через сортировочные линии. То самое извлечение полезных фракций, как на Архангельском мусороперерабатывающем комбинате. То есть часть мусора – это отсортированное вторичное сырьё, которое учитывается как компенсация (своеобразная плата) за часть расходов по утилизации».
Кстати, в этом своем комментарии упомянутый выше северодвинский эколог впрямую называет фейком активно обсуждаемое интервью с послом Швеции, где тот говорит о готовности своего государства покупать российский мусор. Так же критически он отзывается и о утилизационных сборах, порой в разы увеличивающих стоимость привычных нам товаров и услуг.
Но это не значит, что не надо внедрять РСО, отнюдь. Просто эффект от него придет нескоро… не как в известном и излишнее оптимистичном «плане Мандрыкина». Это даже не квартиру перепланировать, что далеко непросто и очень затратно, а изменить народную психологию.
Даже продвинутое Подмосковье, больше всего пострадавшее от свалок и первой дошедшей до грани народного бунта, так и не сумело привыкнуть к мысли, что отходы нужно систематизировать и разделять. А ведь тысячи людей там называют себя экоактивистами!
В Московской области, включая многострадальную Балашиху, в целом ряде городов на контейнерных площадках уже идет деление на «сухой» и «мокрый» мусор. Местным жителям всего лишь нужно разделять свои отходы на 2 потока: перерабатываемые (пластик, стекло, металл и т.п.) и всё остальное, неперерабатываемое, куда отправляется в том числе органика, потому и «мокрый» мусор.
Реальность там такова: «сухие» контейнеры забиты под завязку. Сваливают туда (хорошо, если не мимо) все по старинке – вперемежку и пластик, и стекло, и бумажный мусор, и объедки. Кидают в тот, который ближе… хотя на словах 90 % местных жителей называют себя экоактивистами.
Думаете, у нас будет по-другому? Очень сомнительно…