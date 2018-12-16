О, дивный новый лифт! Интервью с директором регионального Фонда капремонта Александром Бараевым

О масштабе работ и о том, какое отношение к замене лифтов имеет способ накопления средств, – наш разговор с генеральным директором фонда капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области Александром Бараевым.
– Александр Викторович, с какими сложностями вы сталкиваетесь при замене лифтов и что можно сказать о масштабе работ?
– Работы действительно масштабные и сложности, конечно же, есть. Главная из них – это отсутствие необходимого количества специалистов по монтажу лифтового оборудования. Скажу больше, у нас в Архангельской области их практически нет. В основном этим занимаются специалисты из других регионов страны и даже из-за пределов Российской Федерации, у которых есть соответствующая квалификация.
– Иностранные рабочие, плохо говорящие по-русски, скажем честно, вызывают определенный скепсис в отношении качества работ...
– Монтажники зачастую плохо говорят по-русски, но все необходимые сертификаты на эти виды работ у них есть. Большинство из них уже давно работают на территории России, и переживать по этому поводу не стоит. Сейчас в стране идет массовая замена старых лифтов. И неудивительно, что у нас большое количество таких специалистов, в том числе из стран бывшего Союза. Более того, после ужесточения правил отбора подрядных организаций у нас практически исчезли проблемы с качеством работ по капитальному ремонту. Так что здесь все в порядке.
– И все же проблемы с подрядчиками имели место?
– Проблемы в самом начале действительно были. В пяти домах монтажники исчезли после начала работ. Еще одна проблема возникла на улице Воронина. Там при сдаче объекта температура в машинном отделении была ниже нормативной, поэтому процедура приемки лифта затянулась. Иногда затягивается срок монтажа. Также при отсутствии одной из трех фаз в подъезде невозможно приступать к монтажу. Возникают проблемы и после сдачи лифта, когда вступают в силу гарантийные обязательства. Были случаи, когда выходили из строя некоторые элементы, чаще всего это грузовзвесы, приводы дверей шахт лифта и частотные преобразователи. Все эти детали заказываются на заводе-производителе, который поставляет их в течение 5–10 дней. Но новые лифты чаще всего не работают из-за недостатков при обслуживании.
– Зачастую случается так, что лифт уже смонтирован, но не работает, не принят комиссией. Почему этот процесс затягивается и кто должен решать эти вопросы?
– По нормативам лифт монтируется в течение 70 дней. Этот срок у нас прописан в договорах. Хотя на практике процесс также может затянуться в силу разных причин, о которых мы только что говорили. После окончания монтажа задача управляющей компании подать заявку в Ростехнадзор, специалисты которого проверяют оборудование и дают разрешение на эксплуатацию. Большая часть УК все делает оперативно, но некоторые, прямо скажем, затягивают процесс, поскольку понимают, что разрешение от Ростехнадзора не получат в силу того, что у них есть свои проблемы во взаимоотношениях с надзорным органом. По состоянию на февраль у нас три объекта, которые были готовы еще в конце прошлого года, но Ростехнадзору до сих пор не предъявлены.
– Куда девается старое оборудование?
– В большинстве случаев старое оборудование сдается в металлолом. Один лифт – это минимум 15 тысяч рублей. Эти средства идут на покрытие расходов по демонтажу и вывозу оборудования. Но это не задача подрядчика. Кто-то сдает в лом, кто-то передает оборудование управляющей компании. Все зависит от того, как УК договорится с подрядчиком: либо деньгами, либо ломом.
– Бытует мнение, что старые советские лифты все равно надежнее, работают по 30–40 лет. Что можно сказать о новых лифтах?
– У нас в домах устанавливаются лифты двух московских производителей: Карачаровского механического и Щербинского лифтостроительного заводов. На этих лифтах намного больше степеней защиты, чем на старых советских. Современная электроника гарантированно защищает от перепадов напряжения в сети, что случается, прямо скажем, нередко. Так что нареканий к качеству лифтового оборудования у нас нет.
– По каким критериям отбираются дома, в которых лифты подлежат замене?
– Здесь несколько факторов. Многое зависит от способа накопления денежных средств. Если в доме взносы на капремонт аккумулируются на спецсчете, то собственники сами решают, на какие виды работ направлять собранные на капремонт средства. В домах, относящихся к компетенции фонда, там, где деньги аккумулируются в общем котле, уже фонд принимает решение, где производить замену лифта. Главный критерий – срок службы. Еще одно условие – наличие у управляющей компании заключения специализированной организации, а это должно делаться ежегодно, о том, что лифт не соответствует требованиям регламента Таможенного союза и подлежит замене. Затем, исходя из наличия средств в общем котле, мы готовим перечень домов, где будет произведена замена. К примеру, в Архангельске в этом году будет заменено 98 лифтов, в Северодвинске – 108.
– В этом смысле проще жильцам тех домов, капремонт в которых оплачивается из общего котла?
– В плане замены лифтов это действительно так. Чуть менее половины всех многоквартирных домов оплачиваются из общего котла. По нашим планам за год в этих домах все старые лифты будут заменены. Сложнее ситуация в домах со спецсчетами, большинство из которых в Архангельске. Им надо принимать решение: либо возвращаться в фонд, и тогда мы будем заниматься заменой лифтов, либо принимать решение о сборе дополнительных средств. Новый лифт – дело дорогостоящее, и даже в многоквартирных домах на спецсчетах средств на это пока недостаточно. Берем девятиэтажку в три подъезда. Это примерно шесть тысяч квадратных метров жилой площади, по которой производятся начисления на капремонт. Умножаем на 7 рублей 91 копейку тарифа и получаем 570 тысяч рублей за 12 месяцев со всего дома. А на замену трех лифтов нужно 6 миллионов 600 тысяч рублей. При текущем взносе на капремонт деньги нужно копить больше 11 лет – и это только на замену трех лифтов.
– Непростой выбор…
– Мы ищем выходы. Как раз сейчас рассматриваем возможность рассрочки платежа для домов со спецсчетами. Почему, скажем, мы стали массово менять лифты? На 300 лифтов в год даже в общем котле денег не хватит. При поставке оборудования с завода мы выплачиваем 10-процентный аванс, после выполнения работ рассрочка платежа на 32 месяца равными платежами. Это позволяет высвобождать средства на другие виды капитального ремонта. Домам со спецсчетами предлагается рассмотреть схему 30-процентного аванса, 20 процентов – выплата после выполнения работ и остаток равными долями в течение пяти лет.
– Какое отношение имеет к замене лифтов предстоящее изменение правил Таможенного союза?
– В феврале 2020-го, ровно через год, вступают в силу новые правила Таможенного союза, касающиеся лифтового хозяйства. В России, Белоруссии и Казахстане в ближайшие два года в жилых домах нужно заменить лифты, которые выработали свой ресурс. В Белоруссии завод «Могилевлифтмаш» работает на полную мощность.
По новым правилам лифт, эксплуатируемый более 25 лет, подлежит замене или модернизации. Мы пошли по пути замены лифтов. При модернизации нужно провести обследование и заменить отслужившую деталь или агрегат. Но делать это нужно ежегодно – это огромный объем работ, и экономия весьма сомнительна. Легче установить новый лифт.
Ходят разговоры о том, что срок вступления новых правил перенесут, как это не раз бывало со вступлением в силу других законов. Но мы ориентируемся на заявленную дату – февраль 2020 года. К этому моменту все лифты старше 25 лет должны быть заменены.
Беседовал Денис Селиванов (газета «Архангельск»)