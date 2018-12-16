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"Аквилон Инвест" представляет новостройки в весеннем пейзаже

16 марта холдинг «Аквилон Инвест» приглашает всех желающих посетить жилые комплексы, возводимые компанией в столице Поморья и городе корабелов.

 

Записаться на экскурсию, которая начнется с 11 часов необходимо по телефону 65-00-08 в Архангельске и 52-00-00 в Северодвинске.

В ходе мероприятия специалисты холдинга расскажут о скидках при покупке квартир, проконсультируют по ипотечным программам и рассрочкам платежей, помогут подобрать оптимальный вариант нового жилья.

Напомним, что при бронировании квартиры до 31 марта предоставляется скидка в 3 тыс. рублей с кв. м. Таким образом, цены на квартиры в столице Поморья начинаются с 56,9 тыс. руб./кв. м* в городе корабелов – с 49,9 тыс. руб./кв. м**.

При оформлении ипотеки для покупки квартиры в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске и Северодвинске материнский капитал можно использовать как первоначальный взнос по кредиту. А с 1 марта при таком использовании материнского капитала клиенты получат дополнительную скидку в 25% от его суммы. Кроме того, ипотечный кредит на квартиры в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» можно оформить партнерской ставке от 9,75% годовых.

Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 15 жилых комплексов – порядка 450 тыс. кв. м общей площади. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 100 тыс. кв. м и микрорайона в Северодвинске площадью до 50 тыс. кв. м.

 

*Сроки проведения акции с 01.03.2019 по 31.03.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Застройщик ООО «БИЛД файнанс». Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, в границах ул. Садовой и пр. Обводный канал. (кадастровые номера земельных участков 29:28:040616:1168, 29:22:040616:30, 29:22:040616:890, 29:22:040616:1170). Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru. Среди объектов СИХ «Аквилон Инвест»

**Сроки проведения акции с 01.03.2019 по 31.03.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Застройщик ООО «РЗТ-Инвест». Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по пр. Беломорский между улицами Лесная и Индустриальная в г. Северодвинске (кадастровый номер земельного участка №29:28:102026:10). Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru. Среди объектов СИХ «Аквилон Инвест»

12 март 10:58 | : Экономика

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