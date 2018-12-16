Смотрите, кто пришел! "РВК-Центр" окончательно обосновался в Архангельске

Общество с ограниченной ответственностью «РВК-центр» получило регистрацию в Архангельске. Новый адрес компании включен в единый государственный реестр юридических лиц 21 февраля 2019 года. Изменения о регистрации ООО «РВК-центр» внесены во все уставные документы и реквизиты предприятия.
При заключении концессионного соглашения в октябре прошлого года руководство ООО «РВК-центр» взяло на себя обязательство - получить в начале 2019-го регистрацию юридического лица в городе Архангельске.
- Процедура перерегистрации была начата еще в декабре 2018 года и специалисты компании приложили максимум усилий, чтоб завершить ее в сжатые сроки. Сегодня «РВК-центр» на сто процентов архангельская компания. Надеюсь, что в ближайшем будущем мы войдем в список крупных налогоплательщиков Архангельской области и внесем свой вклад в развитие экономики региона», - отметил руководитель ООО «РВК-центр» Михаил Иванов.
Кроме того, завершен перевод сотрудников МУП «Водоканал» в штат ООО «РВК-центр». В конце декабря 2018 года заявления о переводе написали 642 специалиста. Еще 10 работников МУП «Водоканал» приняли решение продолжить работу в сфере водоснабжения и были приняты в структурные подразделения «РВК-центра» в течение января-февраля 2019 года.
- Необходимо отметить, что при переводе работников МУПа был сохранен основной компенсационный пакет, в том числе уровень заработной платы, а также соответствующие льготы и гарантии», - добавил Михаил Иванов/
Напомним, что на начальном этапе своей деятельности концессионер, призванный спасти архангельский «Водоканал» от окончательного краха и разорения, успел отметиться скандалом с завышенными счетами, а также некой кадровой чехардой.