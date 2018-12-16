Народный фронт приметил в Архангельске много неразобранных аварийных домов

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области направили обращение в департамент городского хозяйства областного центра с просьбой разъяснить порядок заключения договоров с организациями или рабочими бригадами на разбор аварийных деревянных домов, жители которых переехали в новые дома по программе переселения. По информации общественников, в настоящее время отсутствует муниципальный контракт на снос и разборку аварийных домов.
В региональное отделение ОНФ поступают сигналы граждан о том, что власти не выдают разрешения даже на бесплатную разборку домов или дают их выборочно на свое усмотрение.
«Подобная ситуация уже привела к тому, что в Архангельске десятки домов остаются неразобранными, периодически возгораются и являются опасными объектами для окружающих. Это дома в Октябрьском территориальном округе, на улицах Розы Люксембург и Выучейского, также в Соломбале, Маймаксанском и Исакогорском территориальных округах. Полуразрушенные строения портят облик города, земельные участки под ними долгое время не используются, а социальные дома строятся в основном на окраинах города. Известно, что есть частные предприниматели, желающие заняться разборкой строений безвозмездно, но им по непонятным причинам отказывают в этом. Полагаем, что депутатский корпус должен вынести этот вопрос на ближайшую сессию», – сказал член регионального штаба ОНФ Игорь Симоненко. Общественники будут держать на контроле решение данной проблемы.