С праздничком, охраннички! Сколько зарабатывает директор ЧОП в Архангельске?

Сегодня, 11 марта, День сотрудника частных охранных агентств.
Информация к профессиональному празднику: по данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, генеральный директор ЧОП в Архангельске в среднем получает 58 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 90 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 83 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 56 000 рублей, в Сыктывкаре – 60 000 рублей, в Петрозаводске - 59 000 рублей в месяц.
Справка по профессии.
Что должен знать генеральный директор ЧОП:
Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие частную охранную деятельность; основы уголовного, административного, трудового законодательства; методические и нормативные документы по осуществлению частной охранной деятельности; порядок действия при чрезвычайных ситуациях; правила задержания правонарушителей и передачи их в органы внутренних дел; способы применения физической силы и специальных средств; порядок получения и систематизации информации; порядок ведения документации по охраняемым объектам; инструкцию по использованию технических средств охраны и охранно-пожарной сигнализации; руководство по оказанию первой (доврачебной) медицинской помощи пострадавшим при получении телесных повреждений; порядок направления пострадавших в лечебные учреждения; технические характеристики, устройство и принцип работы, правила пользования и меры безопасности при обращении со специальными средствами, гражданским и служебным оружием, разрешенными к использованию в частной охранной деятельности.