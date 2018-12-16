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С праздничком, охраннички! Сколько зарабатывает директор ЧОП в Архангельске?

Сегодня, 11 марта, День сотрудника частных охранных агентств.

Информация к профессиональному празднику: по данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, генеральный директор ЧОП  в Архангельске в среднем получает 58 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 90 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 83 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 56 000 рублей, в Сыктывкаре – 60 000 рублей, в Петрозаводске -  59 000 рублей в месяц. 

Справка по профессии.

Что должен знать генеральный директор ЧОП:

Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие частную охранную деятельность; основы уголовного, административного, трудового законодательства; методические и нормативные документы по осуществлению частной охранной деятельности; порядок действия при чрезвычайных ситуациях; правила задержания правонарушителей и передачи их в органы внутренних дел; способы применения физической силы и специальных средств; порядок получения и систематизации информации; порядок ведения документации по охраняемым объектам; инструкцию по использованию технических средств охраны и охранно-пожарной сигнализации; руководство по оказанию первой (доврачебной) медицинской помощи пострадавшим при получении телесных повреждений; порядок направления пострадавших в лечебные учреждения; технические характеристики, устройство и принцип работы, правила пользования и меры безопасности при обращении со специальными средствами, гражданским и служебным оружием, разрешенными к использованию в частной охранной деятельности.  

11 март 07:52 | : Экономика

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