Машков, Нагиев и компания. Кто из российских актеров хотел стать миллионером... и стал им

Опубликован список российских актеров, которые своим нелегким трудом заработали миллион долларов и более.
Первое место занял Дмитрий Нагиев, чьи активы (в основном, заработанные на телепроектах) составляют 3.2 млн. долларов.
Второе место занял Федор Бондарчук (когда-то его папа по «гамбургскому счету» считался самым состоятельным в советской киноэлите) с 1.3 млн. долларов. Стоит отметить, что Федя не только снимается и снимает, но и занимается продюсированием.
Далее следуют Светлана Ходченкова (у нее в самом разгаре зарубежная кинокарьера), Владимир Машков (заявивший о своем скором уходе из кино в пользу театральной деятельности) и Данила Козловский.
Наблюдатели вспоминают, что еще несколько лет назад самым богатым из киноартистов назывался Олег Меньшиков.
Впрочем, все вышеперечисленные - нищебродие по сравнению со звездами Голливуда…