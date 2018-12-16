Архангельская область: Новая форма оплаты квитанций за капремонт

Жители Архангельской области могут оплачивать квитанции за капитальный ремонт с помощью QR-кода
При проведении оплаты за капитальный ремонт с использованием QR-кода не требуется вводить данные из квитанции вручную.
Пользователям достаточно отсканировать QR-код.
После этого все реквизиты заполнятся автоматически. Нужно лишь перепроверить данные и подтвердить операцию.
С помощью QR-кода оплачивать услуги можно через мобильное приложение Сбербанк Онлайн, банкоматы и терминалы с функцией сканирования QR-кода, а также в отделениях банков и ФГУП "Почта России".