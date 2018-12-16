Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельская область: Новая форма оплаты квитанций за капремонт

Жители Архангельской области могут оплачивать квитанции за капитальный ремонт с помощью QR-кода

При проведении оплаты за капитальный ремонт с использованием QR-кода не требуется вводить данные из квитанции вручную.

Пользователям достаточно отсканировать QR-код.

После этого все реквизиты заполнятся автоматически. Нужно лишь перепроверить данные и подтвердить операцию.

С помощью QR-кода оплачивать услуги можно через мобильное приложение Сбербанк Онлайн, банкоматы и терминалы с функцией сканирования QR-кода, а также в отделениях банков и ФГУП "Почта России".

07 март 13:26 | : Экономика

Видеозал


Хорошо, что не на голову президенту. В одной из аудиторий САФУ обвалился потолок (ВИДЕО)
Белые медведи в ужасе от состояния жилища людей в поселке Новая земля (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2019 (64)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)

Деньги


все материалы
«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20