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Архангельские эксперты ОНФ обнаружили "левый" снежный полигон

Эксперты тематической площадки Общероссийского народного фронта «Экология» в Архангельской области обратились в департамент городского хозяйства, управление Росприроднадзора, Роспотребнадзор, природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку объекта складирования загрязненных снежных масс, расположенного на Окружном шоссе в границах гаражного кооператива «Электрон» областного центра.

В ходе экологических рейдов по окраинным территориям областного центра активисты ОНФ зафиксировали работу полигона, на который в ежедневном режиме завозят сотни тонн снега после расчистки автомобильных дорог и внутридворовых территорий. В ходе проверки эксперты ОНФ установили, что объект не соответствует требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, а снег складируется на неподготовленные участки. Так, в случае отсутствия надлежащей гидроизоляции дна площадок для складирования снега образовавшаяся талая вода попадает в почву и представляет опасность загрязнения грунтовых вод.

«Для того чтобы снежный полигон функционировал законно, он должен быть оборудован гидроизоляций. Мы, к сожалению, ничего подобного не увидели. Снежные массы, как правило, содержат в своем составе твердые остатки различного происхождения и вредные химические вещества, наличие которых вызвано применяемыми при обработке улиц противогололедными реагентами, – отметила сопредседатель регионального штаба Народного фронта, модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Архангельской области Айман Тюкина. – Статьей 13 Земельного кодекса предусмотрено, что в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите земель от водного загрязнения и другого негативного воздействия. Кроме снега, который сюда везут, общественники также заметили наличие твердых бытовых отходов, спиленные деревья».

Активисты Общероссийского народного фронта направили соответствующие обращения в департамент городского хозяйства, управление Росприроднадзора, Роспотребнадзор, природоохранную прокуратуру и будут держать на контроле разрешение ситуации.

 

07 март 12:15 | : Экономика

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