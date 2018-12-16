"Здесь дети не плачут". Детсад «Улитка» в ЖК «Омега Хаус» получил новые помещения

В детсаду «Улитка», расположенном жилом комплексе «Омега Хаус» на набережной Северной Двины открылись новые группы.
Теперь в садике, созданном в прошлом году, общая площадь помещений составляет 380 кв. м. Здесь выполнен качественный ремонт, цветовая гамма отделки подобрана с учетом особенностей возраста малышей, используется специальное освещение, адаптированное для детских глаз, смонтированы теплые полы. В садик принимают детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Немаловажно, что детсад полностью отвечает всем требованиям к безопасности: осуществляется охрана, видеонаблюдение, имеется кнопка тревожной сигнализации. В помещениях смонтирована система пожарной сигнализации, установлены огнетушители.
Мамы не нарадуются - утром не нужно ехать через весь город, не нужно спешить самой и торопить ребенка. Для воспитанников предусмотрена насыщенная программа с развивающими занятиями и подготовкой к школе. Новые направления - ментальная арифметика, английский язык, занятия с логопедом.
- Ты приводишь своего ребенка в детский сад, и это просто как второй дом. Потому что здесь дети не плачут, потому что к ним относятся с особенным трепетом, как к своим детям, - говорит Ада Кремнёва, мама воспитанника частного детского сада «Улитка».
С детьми играют, их учат и вкусно кормят. Анюте три с половиной года, и «Улитка» для неё самый лучший друг.
- Дочка ходит с удовольствием. Даже дома спрашивает: «Когда снова пойду в садик?» С нетерпением ждёт понедельника каждого после выходных, - рассказывает Алексей Семёнов, папа воспитанницы частного детского сада «Улитка».
Все группы в детсаду раздельные, воспитанники распределены по возрасту. В каждой группе два воспитателя и няня на целый день. Дети спят в отдельном просторном помещении в стационарных кроватках с ортопедическими матрацами. Педагогическое кредо воспитателей - игра и творчество. Детский сад славится веселыми праздниками и своей театральной пятницей. А одно из самых любимых занятий малышей и популярная методика развития - рисование на песке.
Питание в «Улитке» 5-ти разовое, без полуфабрикатов - только из натуральных продуктов. Меню составлено профессиональным поваром, с учетом индивидуальных особенностей детей. Продукты закупаются обязательно с сертификатами и ветеринарными справками. А еще здесь стирают и утюжат детскую одежду. И учат малышей аккуратности.
- Наш детсад полностью соответствует требованиям к дошкольным учреждениям. Мы получили лицензию, и соблюдаем все правилам. Уборка помещений проводится ежедневно, проветривание и кварцевание – в соответствии с нормативами. Также используется оборудование для очистки воздуха. Для прогулок у нас есть закрытая дворовая территория, где установлена детская площадка для разных возрастов с антитравматическим покрытием. Мы очень признательны холдингу «Аквилон Инвест» за сотрудничество, - отметила руководитель детсада «Улитка» Кристина Саблина.
Напомним, что в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» уже функционируют четыре детских садика. Это не временный вариант, а продуманное решение, удобное и для родителей и для малышей. И долгосрочная стратегия холдинга «Аквилон Инвест». Так детские сады уже успешно функционируют в ЖК «Комфорт», ЖК «Зеленый квартал», ЖК «Аврора». Недавно к ним присоединился и ЖК «Омега ХАУС».
- Это одна из наших стратегических задач - размещать детские учреждения в наших жилых комплексах. Так как в ходе комплексная застройка набережной Северной Двины введено в строй более 50 тыс. кв. м нового жилья, то размещение детского сада в шаговой доступности мы сразу рассматривали, как обязательное условие и элемент инфраструктуры микрорайона. В ЖК «Омега ХАУС» были предусмотрены соответствующие помещения и очень рады, что наш партнер – детсад «Улитка» успешно реализовал этот проект, - рассказал генеральный директор ИК «Аквилон Инвест» Алексей Попков.
Напомним, что ЖК «Омега ХАУС» площадью почти 38 тыс. кв. м на 326 квартир с подземным паркингом на 150 машиномест является составляющей комплексной застройки набережной Северной Двины. ЖК «Омега ХАУС» был признан лучшим региональным жилым комплексом России. Впервые за более чем 30 лет, архитектурный объект, построенный в Архангельске, удостоен награды такого уровня.
Проект застройки набережной архитектора Михаила Мамошина, под условным названием «От Альфы до Омеги» стал первым за последние 30 лет градостроительно-архитектурным ансамблем, реализованным в Архангельске. Он получил самые престижные архитектурные награды страны - Российскую национальную премию «Хрустальный Дедал», Гран-при фестиваля «Зодчество’18» и «Золотой диплом» в номинации «Многофункциональные градостроительные ансамбли и комплексы». Также новая набережная Архангельска стала победителем ежегодного смотра-конкурса лучших проектов и построек «Архитектон» в Санкт-Петербурге.