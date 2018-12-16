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Горничная в Архангельске - скромность во всем и в зарплате тоже

По данным агентства поиска высокооплачиваемой Superjob, горничная в Архангельске в среднем получает 19 000 рублей, когда ее коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 35 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 29 000 рублей в месяц.

В Вологде горничные получают в среднем 18 000 рублей, в Сыктывкаре – 20 000 рублей, в Петрозаводске -  19 000 рублей в месяц.

Нюансы профессии:

Работа горничной - физический труд. Считается, что в среднем время на уборку не должно превышать 20-30 минут гостиничного номера и 2-3 часа в частном доме. При уборке в гостинице используют специальную тележку с моющими средствами и инструментами наведения чистоты. Эти тележки уже давно стали отличительным признаком профессии.
Одним из требований, которому должна соответствовать соискательница места горничной — это внешность. Женщина должна быть приятной как в плане фигуры, так и на лицо. Требования к наружности горничной в целом этим и ограничиваются, и не нужно думать, что для того, чтобы работать в этом качестве, нужно иметь фигуру супермодели и лицо Анжелины Джоли. Достаточно быть просто располагающей к себе, не отталкивающей.
Важнейшими качествами для соискательниц на данную вакансию являются трудолюбие, чистоплотность, аккуратность. Горничная должна иметь навыки проведения влажной и сухой уборки, уметь красиво застилать постели, знать, какими средствами какие поверхности можно обрабатывать, чтобы мебель дольше служила, зеркала, стекла, кафель и сантехника всегда сверкали, а в номере сохранялся приятный запах свежести, а не хлорки и прочих химикатов.

При работе в частном доме в обязанности горничной обычно входит прислуживание за обеденным столом, уборка и мытье посуды.

(на фото: самая знаменитая в мировой литературе горничная – Гелла из булгаковского «Мастер и Маргарита»)

06 март 08:09 | : Экономика

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