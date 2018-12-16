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Пока безумствует мечта. В Онеге пытаются создать Парк Мечты

Проект активистов  из Онеги получили высокую оценку Агентства стратегических инициатив (АСИ) и прошел в первый тур дополнительного голосования программы "100 городских лидеров". Программа стартовала в январе 2019 года, она позволит изменить качество и образ жизни в российских городах за счет реализации конкретных лидерских проектов. В отборочном туре программы приняли участие 154 города из 74 регионов страны. Финалистами стали проекты из 25 городов России, они были объявлены 15 февраля 2019 года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Среди городов, где будут реализовываться проекты программы "100 городских лидеров", есть и "миллионники", и города с населением до 100 тысяч человек.

 


Авторы проекта из Онеги отмечают, что главная проблема города - отсутствие мест для отдыха и парков. Инициативная группа взялась за решение этой проблемы еще три года назад, выбрав место под парк, которое представляло из себя заболоченный участок, поросший кустарником. Сейчас парк значительно преобразился и превратился в излюбленное место отдыха жителей и гостей города. Однако основная цель онежских активистов - создание Парка Мечты - центра притяжения жителей и гостей города. Планируется, что парк будет способствовать сплочению городского населения и повышению качества его жизни, созданию условий для массового и активного отдыха жителей города, а также обеспечению горожан услугами организаций досуга.
 
В ближайшие несколько недель, путем открытого голосования и оценки экспертов и наставников программы, к объявленным в феврале 25 проектам будут отобраны еще 20, которые будут включены в совместную работу с сообществом "100 городских лидеров" и получат помощь экспертов, а также возможность использовать краудсорсинговую платформу www.100gorodov.ru для поиска решений и продвижения своего проекта.

Конкуренты команды из Онеги - проекты из Ярославля, Пушкина, Севастополя, Костромы, Вязьмы, Чусового, Тамбова, Троицка, Калуги и еще 10 городов РФ.  

Проголосовать за проект можно до 11 марта по ссылке https://community.100gorodov.ru/vote

05 март 17:17 | : Экономика

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