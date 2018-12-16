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Пенсионерам Архангельска придется раскошелиться. На проезд

В столице Поморья нежданно-негаданно закончились льготные проездные билеты для граждан старше 70-ти лет.

Как выяснилось, вина лежит на изготовителе транспортных карт, он задержал их тираж на полмесяца.

«Регион 29»:

— Мы заблаговременно заказали тысячу карт. Как правило, на месяц требуется порядка 200. Это карты для жителей, которые получили льготу в связи с наступлением возраста, а также для тех, кто утратил уже полученную карту. Ранее проблем с поставкой карт не возникало, — поясняет директор МУП «Архангельское предприятие пассажирских перевозок» Руслан Ешимбетов. - Мы приносим извинения жителям за доставленное неудобство. С 11 марта выдача карт будет производиться в обычном режиме.

Как объяснили в администрации города, неудобства коснуться только тех, кто потерял действующую карту, или кому исполнилось 70 в конце февраля – начале марта. Тем же, у кого льготная проездная карта на руках, волноваться не о чем, баланс поездок на них обновился, получать новую не нужно.  

 

05 март 11:15 | : Экономика

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