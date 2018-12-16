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Новодвинску не хватает... малышей. ОНФ проверяет оптимизацию дошкольного образования

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области обратились в министерство образования и науки Архангельской области, к главе администрации города Новодвинска с просьбой максимально прозрачно провести процесс оптимизации учреждений дошкольного образования и сохранить рабочие места для педагогических работников.

Напомним, ранее в региональное отделение Общероссийского народного фронта поступили обращения от педагогов дошкольного образования города Новодвинска. Работники детских садов были обеспокоены тем, что в скором времени могут остаться без работы из-за сокращения. Несколько педагогов уже получили уведомления, а один из детских садов находится под угрозой закрытия.

Эксперты ОНФ ознакомились с ситуацией, и оказалось, что в Новодвинске полностью ликвидирована очередь в дошкольные учреждения, на сегодняшний день их десять. Детей дошкольного возраста в городе недостаточно, в связи с чем появился определенный переизбыток мест в детских садах. В настоящее время для полной загрузки новодвинским учреждениям не хватает порядка 200 детей разного возраста.

«Согласно законодательству, действует система подушевого финансирования, которая напрямую влияет на оплату работы в зависимости от количества воспитанников. В стандартном детском саду должно быть не менее 300 детей, в нескольких новодвинских садиках их значительно меньше. В связи с этим детский сад №8 будет закрыт, а детей переведут в другие учреждения для наполняемости групп. Министр образования региона на совместном совещании заверил общественников, что все необходимые реорганизационные мероприятия завершатся к концу весны и родителям детей не стоит переживать по этому поводу. Что касается самого здания детского сада, то оно будет перепрофилировано под учреждение дополнительного дошкольного образования», – отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ Айман Тюкина.

По словам Тюкиной, нужно провести анализ и грамотно подойти к вопросу о сокращении административно-управленческого персонала в детских садах Новодвинска. О сокращении работников сказал на совещании региональный министр образования, который также вспомнил, что у директоров детских садов по два, а то и три заместителя для выполнения текущего объема работы. Каждый год из бюджета на зарплаты АУП расходуется около 5 млн руб.

ОНФ в Архангельской области будет держать на контроле процесс оптимизации учреждений дошкольного образования в Новодвинске.

05 март 10:20 | : Экономика

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