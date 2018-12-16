ШИЕСОфрения: Как псевдоэкологов посетила мания преследования (фельетон)

Архангельский поселок-герой Шиес снова в центре российских новостей. Как передают СМИ, субботней ночью там высадился массированный десант диверсантов с полной выкладкой. Профи тайной войны стремительным броском заняли позицию возле вагончика экологов, после чего вызвали полицию и сели ждать подмоги. Звучит неправдоподобно, чтобы не сказать бредово? Значит, стоит разобраться в этой ситуации поглубже.
Начнем с самого начала: как всем уже хорошо известно, в Шиесе планируется построить экотехнопарк – объект по хранению и переработке мусора. С одной стороны, это значит рабочие места, инвестиции и экологические технологии XXI века, а с другой – твердые бытовые отходы посреди безлюдного леса. Доподлинно неизвестно, что из перечисленного оказалось не по нутру некоторым активным поморским гражданам, но против экотехнопарка они развязали самую настоящую войну.
По строительной технике стреляли из дробовиков, колеса самосвалов протыкали самодельными шипами, даже столбы линии электропередач кто-то тихонько спилил. Похоже, застройщиков и строителей тупо провоцировали на конфликт, но народ на стройке подобрался какой-то вялый, и эпичных побоищ, достойных дубины народного гнева, так и не случилось. Активистам пришлось садиться в осаду – с 22 февраля все подъезды к стройке перекрыты, и оставшаяся без соляры техника замерла внутри периметра.
Такова в крации была диспозиция на момент последних событий. И вот глухой темной ночью к блокпосту осаждающих приехало несколько машин, из которых, согласно рассказам очевидцев, вышло несколько молодых ребят в медицинских масках. Это потом СМИ назовут их боевиками, прорывающими строй «ополченцев» (https://arh.mk.ru/social/2019/03/01/nochyu-boeviki-v-maskakh-pytalis-prorvat-blokpost-narodnogo-opolcheniya-na-shiese.html). В первых, самых ранних и самых честных сообщениях, действуют банальные пацаны вроде украинских титушек. Да и действуют они, прямо скажем, необычно. Вместо того чтобы решительно деблокировать дорогу и смести блокпост – а иначе чего приезжали-то? – они просто вызвали наряд полиции и принялись терпеливо его дожидаться. (https://vk.com/wall-137171573_37037)
Ну и дождались, только не полиции, а полсотни активистов. Еще раз – ночь, глухой лес, и «штурмовая группа», приехавшая туда только для того, чтобы позвонить в полицию. Вам не кажется, что все это как-то странно? Приготовьтесь, дальше странностей будет еще больше. После прибытия помощи к осаждающим титушек никто бить и ловить не стал. Те тоже долго не задержались и мирно отбыли восвояси.
Собственно, это все события, которые и послужили причиной для шума в СМИ. Точнее, послужили они поводом, а вот в причинах нам придется разобраться самим. И для этого внимательнее приглядеться к главным героям – осаждающим стройку активистам. У них, как выясняется, имеется организация, способная по первому сигналу выставить несколько десятков бойцов, дисциплинированно выдвигающихся куда прикажут даже ночью. Такая организация явно стоит денег.
Далее. Как признаются сами активисты (https://vk.com/wall-137171573_37037), полиция регулярно выписывает штрафы за перекрытие дороги, но им хоть бы что. То есть деньги на штрафы у них тоже есть. Они, наконец, собирают многотысячные митинги, как в Северодвинске 24 февраля – это тоже стоит немало. Очевидно, что как бы «антимусорное движение» не прикидывалось энтузиастами, у него имеется солидный спонсор, а то и не один. И этот спонсор щедро оплачивает шум в прессе, раскачивание ситуации в области и просто любые действия, направленные против экотехнопарка.
Тут мы подходим к самому интересному. Судя по всему, вместо массового народного протеста, проданного активистами своему таинственному заказчику, в реальности они могут предложить ему только самих себя – несколько десятков обеспокоенных, или даже озабоченных, жителей, подсевших на протест как образ жизни. Таким людям обычно все равно, против чего протестовать – против прививок, против властей, да хоть против глобального потепления, лишь бы движуха пошла. А движухи как назло нет.
Инвесторы экотехнопарка выходят на встречи с населением лично и с цифрами в руках разъясняют всю пользу от этого проекта. Власти устраивают экофорум «За чистый Север», на котором никто и не думает зажимать рот нашим активистам. Ситуация грозит вообще уйти из новостного поля, и приходится поддерживать ее в меру собственного креатива.
Чего стоит недавний видеоролик о сожжении канистры спирта, якобы подброшенной неизвестными к вагончику противников Шиеса. Нелепость этой постановки сама по себе вызывает удивление – это котенка у нас подбросить могут, или, например, гранату. А вот в подброшенную канистру спирта, да еще и с ящиком водки в придачу - извините, не верю. Эта неувереннаяя попытка привлечь внимание провалилась с треском: больше чем за неделю ролик посмотрели всего две тысячи человек (https://youtu.be/vDecSRXbImY). А спонсор, судя по всему, требует куда более серьезного эффекта.
Вот тут-то на блокпост и приехали малохольные титушки. И опять затея летит к чертям, вместо скандала вызывая недоуменные вопросы. Если молодые люди в масках ехали на силовую акцию – почему они ее не устроили? Если они собирались учинить побоище, как пишут активисты, то зачем вызвали полицию? Если они оказались так слабы и беспомощны, почему никого из них не задержали?
Проблема, похоже, не в Шиесе и не в неизвестных молодых людях. Проблема – в головах у авторов всего этого безобразия. Ну никак не получается у них устроить беспорядки, «качнуть протест», или что они еще там могли пообещать в обмен на финансовую поддержку таинственного доброхота. Происходящее вокруг экотехнопарка выглядит, извините, похожим на бред шизофреника – бесструктурный, спутанный и жалкий. Опять же и весна наступила, традиционное время обострений скорбных главою. Только и остается, что пожелать читателям крепкого здоровья, а активистам с Шиеса – поосторожнее с водкой. И спиртом.