Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Весна в "Аквилон Инвест" приходит с лучшими ценами на лучшие квартиры

В марте холдинг «Аквилон Инвест» предлагает особые условия для приобретения квартир в Архангельске и Северодвинске.

 

При бронировании квартиры до 31 марта предоставляется скидка в 3 тыс. рублей с кв. м. Таким образом, цены на квартиры в столице Поморья начинаются с 56,9 тыс. руб./кв. м* в городе корабелов – с 49,9 тыс. руб./кв. м**.

При оформлении ипотеки для покупки квартиры в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске и Северодвинске материнский капитал можно использовать как первоначальный взнос по кредиту. А с 1 марта при таком использовании материнского капитала клиенты получат дополнительную скидку в 25% от его суммы. Кроме того ипотечный  кредит на квартиры в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» можно оформить партнерской ставке от 9,75% годовых.

Купив в первом месяце весны квартиру в ЖК «Триумф-2» клиент получает в подарок полную чистовую отделку.

Также в марте скидка в 40% предоставляется при приобретении машиноместа в паркингах жилых комплексах «Империал» (2-я очередь, 0-й этаж), «Триумф 2», «На Чумбаровке», «Адмирал», «Воскресенская 116» и паркинге «Олимп». Скидка в 30% - при покупке машиномест  жилых комплексах «Империал» (2-я очередь, 1-3-й этаж), «Зеленый квартал» (1-я очередь) и паркинге  «Юпитер»**.

А при покупке пентхауса площадью 199 кв. м на 25-м этаже в ЖК «Империал» (2-я очередь) клиент получает паркинг в подарок, приобретая три других пентауса – скидку в 50% от стоимости машиноместа***.

Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 15 жилых комплексов – порядка 450 тыс. кв. м общей площади. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 100 тыс. кв. м и микрорайона в Северодвинске площадью до 50 тыс. кв. м.

 

*Сроки проведения акции с 01.03.2019 по 31.03.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Застройщик ООО «БИЛД файнанс». Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, в границах ул. Садовой и пр. Обводный канал. (кадастровые номера земельных участков 29:28:040616:1168, 29:22:040616:30, 29:22:040616:890, 29:22:040616:1170). Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru. Среди объектов СИХ «Аквилон Инвест»

**Сроки проведения акции с 01.03.2019 по 31.03.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Застройщик ООО «РЗТ-Инвест». Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по пр. Беломорский между улицами Лесная и Индустриальная в г. Северодвинске (кадастровый номер земельного участка №29:28:102026:10). Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru. Среди объектов СИХ «Аквилон Инвест»

***Сроки проведения акции с 01.03.2019 по 31.03.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере подарках, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент подарка не выплачивается. Застройщик ООО «Капитал Инвест». Многоквартирный  жилой  дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и автомобильным паркингом (1 этап – жилой дом в осях 1-16) (2 этап – жилой дом в осях 17-35) по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул. Выучейского и пр. Ломоносова. Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru

****Сроки проведения акции с 01.03.2019 по 31.03.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере подарках, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент подарка не выплачивается. Официальный продавец: ООО «Аквилон Недвижимость».

04 март 09:31 | : Экономика

Видеозал


Хорошо, что не на голову президенту. В одной из аудиторий САФУ обвалился потолок (ВИДЕО)
Белые медведи в ужасе от состояния жилища людей в поселке Новая земля (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2019 (30)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)

Ты следишь за культурными событиями в твоем регионе?

все опросы

Деньги


все материалы
«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20