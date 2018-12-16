Весна в "Аквилон Инвест" приходит с лучшими ценами на лучшие квартиры

В марте холдинг «Аквилон Инвест» предлагает особые условия для приобретения квартир в Архангельске и Северодвинске.
При бронировании квартиры до 31 марта предоставляется скидка в 3 тыс. рублей с кв. м. Таким образом, цены на квартиры в столице Поморья начинаются с 56,9 тыс. руб./кв. м* в городе корабелов – с 49,9 тыс. руб./кв. м**.
При оформлении ипотеки для покупки квартиры в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске и Северодвинске материнский капитал можно использовать как первоначальный взнос по кредиту. А с 1 марта при таком использовании материнского капитала клиенты получат дополнительную скидку в 25% от его суммы. Кроме того ипотечный кредит на квартиры в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» можно оформить партнерской ставке от 9,75% годовых.
Купив в первом месяце весны квартиру в ЖК «Триумф-2» клиент получает в подарок полную чистовую отделку.
Также в марте скидка в 40% предоставляется при приобретении машиноместа в паркингах жилых комплексах «Империал» (2-я очередь, 0-й этаж), «Триумф 2», «На Чумбаровке», «Адмирал», «Воскресенская 116» и паркинге «Олимп». Скидка в 30% - при покупке машиномест жилых комплексах «Империал» (2-я очередь, 1-3-й этаж), «Зеленый квартал» (1-я очередь) и паркинге «Юпитер»**.
А при покупке пентхауса площадью 199 кв. м на 25-м этаже в ЖК «Империал» (2-я очередь) клиент получает паркинг в подарок, приобретая три других пентауса – скидку в 50% от стоимости машиноместа***.
Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 15 жилых комплексов – порядка 450 тыс. кв. м общей площади. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 100 тыс. кв. м и микрорайона в Северодвинске площадью до 50 тыс. кв. м.
*Сроки проведения акции с 01.03.2019 по 31.03.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Застройщик ООО «БИЛД файнанс». Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, в границах ул. Садовой и пр. Обводный канал. (кадастровые номера земельных участков 29:28:040616:1168, 29:22:040616:30, 29:22:040616:890, 29:22:040616:1170). Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru. Среди объектов СИХ «Аквилон Инвест»
**Сроки проведения акции с 01.03.2019 по 31.03.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Застройщик ООО «РЗТ-Инвест». Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по пр. Беломорский между улицами Лесная и Индустриальная в г. Северодвинске (кадастровый номер земельного участка №29:28:102026:10). Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru. Среди объектов СИХ «Аквилон Инвест»
***Сроки проведения акции с 01.03.2019 по 31.03.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере подарках, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент подарка не выплачивается. Застройщик ООО «Капитал Инвест». Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и автомобильным паркингом (1 этап – жилой дом в осях 1-16) (2 этап – жилой дом в осях 17-35) по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул. Выучейского и пр. Ломоносова. Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru
****Сроки проведения акции с 01.03.2019 по 31.03.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере подарках, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент подарка не выплачивается. Официальный продавец: ООО «Аквилон Недвижимость».