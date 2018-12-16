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Эксперт: Московский независимый экомониторинг вполне применим и на станции Шиес

За политизированным шумом, поднятым вокруг строительных работ, что ведутся в Ленском районе рядом со ст. Шиес, плохо слышны не только экономические доводы, но и экологические. Которые, по логике, как раз и должны стоять на первом месте.

В частности, вопрос экомониторинга ситуации. О нем рядовые граждане, вовлеченные в протестное движение, имеют весьма слабое представление.

Тем не менее… рассказывает член общественного совета Росгидромета Зоя Шаргатова:

«У нас в стране довольно развитая система мониторинга состояния окружающей среды мирового значения. Этим занимается Росгидромет. Наиболее развитая система работает в Москве, этим занимается Мосэкомониторинг. В самой столице и ближайшем Подмосковье действуют 57 автоматических станций слежения за состоянием атмосферы. Из них четыре – передвижные станции. Данные измерений в режиме реального времени попадают на сайт Мосэкомониторинга. Посмотрите, это интересно. Мое предложение: такую передвижную станцию отправить в Шиес уже сейчас. С почвой и водой немного сложнее и дороже, но по воде тоже есть системы автоматического слежения».

По мнению эксперта, именно достоверная и объективная информация, полученная из независимых источников, может стать основой для налаживания диалога, в котором на равных должны участвовать четыре стороны: власть, бизнес, экспертное сообщество и граждане. Как раз то, что было начать на прошедшем в Архангельске однодневном Экологическом форуме.

А теперь о том, как в принципе работает система автоматического экомониторинга.

Например, в Москве больше 20 лет функционирует система мониторинга атмосферного воздуха, которая считается одной из лучших в мире. На сегодняшний день она состоит из 57 автоматических станций мониторинга загрязнения атмосферы, в том числе мобильных.

Эти станции контролируют состояние воздуха в жилых зонах, вблизи автотрасс и предприятий. Системой управляет «Мосэкомониторинг».

По оценке экологической организации «Зеленый патруль», по совокупности факторов столица входит в десятку российских регионов с благоприятной экологической обстановкой, но проблемы остаются. Ведь население региона приближается к 12,5 млн человек.

«В Москве практически не осталось промышленности, но есть автомобили. 98% вредных выхлопов в атмосферу в Москве – это автомобильный транспорт», – сказал спецпредставитель президента РФ по вопросам экологии и природоохранной деятельности Сергей Иванов.

Внедрение датчиков контроля на промышленных, прежде всего коммерческих, предприятиях – следующий этап развития столичной системы мониторинга. Такие системы позволят отслеживать объем выбросов непосредственно на источниках загрязнения, в частности на трубах.

В Москве из 470 действующих предприятий датчики установлены на всех предприятиях городского хозяйства. Ими оснащены 11 ТЭЦ, 42 районные тепловые станции, три мусоросжигательных завода.

Москва ставит цель к 2030 году значительно улучшить экологические параметры благодаря мерам по снижению выбросов автомобилей, модернизации городского хозяйства и промышленности.

Кроме того, Мосэкомониторинг запустил обновлённый сайт http://www.mosecom.ru/karta/, где можно найти данные о состоянии окружающей среды и чистоте воздуха в столице. На сайте есть раздел о загрязнении воздуха в Москве, где можно узнать уровень сероводорода и других вредных веществ в атмосфере. Статистику по 16 загрязняющим веществам получают со станций контроля. Все данные сразу отображаются на интерактивной карте.

Есть расхожая поговорка «Москва еще не вся Россия». У столицы страны в нашей российской традиции действительно больше возможностей, в том числе и финансовых (как было когда-то и Санкт-Петербургом и чего нет во многих странах). А вот станцию автоматического экоконтроля вполне по силам поставить и в Ленском районе. Данные независимого контроля в режиме онлайн передаются на специальный сайт, где будут доступны в любое время дня и ночи любому жителю Архангельской области, ближнего и дальнего зарубежья. Причем необязательно сразу строить дорогостоящую стационарную станцию наблюдения: все необходимые показания может снимать и мобильная передвижная станция.

(на фото: Зоя Шаргатова)  

04 март 09:08 | : Экономика

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