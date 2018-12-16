Оконных дел мастер в Архангельске - на хлеб с колбасой хватит

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, монтажник ПВХ-окон в Архангельске в среднем получает 42 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 65 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 60 000 рублей в месяц.
У представителя этой профессии из Вологды средняя зарплата составляет 40 000 рублей в месяц, в Сыктывкаре аналогичный специалист зарабатывает 44 000 рублей, в Петрозаводске - 42 000 рублей.
Справка по профессии: Монтаж – понятие довольно широкое. Оно подразумевает все работы по установке конструкции: в том числе демонтаж старых окон. В некоторых фирмах монтажники выполняют работу грузчиков: выгружают доставленные рамы и стеклопакеты из машины и заносят их на объект, к месту монтажа. К счастью, это не везде так. При правильной организации труда монтажник такой работой заниматься не должен.
Но даже при помощи грузчиков монтаж окон – это физически тяжелая работа. Во-первых, конструкции, особенно если в них стоят стеклопакеты – довольно массивны. Даже простой подъём оконной створки на высоту подоконника требует незаурядной силы и ловкости. Во-вторых, усилия требуются, чтобы разобрать старое окошко, выломать его из оконного проёма, заполненного цементом, пылью, паклей, тряпками (они встречаются в старых домах) и т.п. Это не только тяжело, но и грязно. В-третьих, нелегка сама установка конструкций: их закрепляют с помощью специальных анкеров в проёмах и стенах.
Всё это невозможно сделать без специальных электроинструментов. А иногда требуется помощь фомки и кувалды.
Ещё одна сложность профессии – работа на свежем воздухе. Монтировать окна приходится в любую погоду. Исключения составляют дни, когда стоит экстремальная жара или мороз ниже -20оС. В эти дни монтажники берут тайм-аут не только потому, что работать в зной и стужу тяжело, но ещё и в связи с технологическими проблемами. Например, пластик может треснуть. Монтажная пена, застыв, должна превратиться в подобие очень твёрдого пенопласта и закрыть собою все щели, но на сильном морозе она не расширяется и оставляет зияющие щели.
Надо сказать, что монтажники несут материальную ответственность за испорченные конструкции, поэтому они стараются не рисковать.