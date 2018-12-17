Хорошо, что не на голову президенту. В одной из аудиторий САФУ обвалился потолок

И это в тот самый момент, когда в Интеллектуальном центре Северного Арктического Федерального Университета проходит Экологический форум, который почтили своим присутствием и гости из других регионов.
Напомним, именно на площадках САФУ должен был проходить Арктический форум с участием президента Путина. Правда, его уже перенесли в Санкт-Петербург, но сообщали, что обещанные деньги на ремонт помещений руководство университета получит в полном объеме.
Не успели или не на то потратили?
Наблюдатели отмечают, что у САФУ в целом наступили черные дни - то электричество за долги хотят отключить, то зарплаты преподавателям задерживают на несколько месяцев, то студенты замерзают в аудиториях. При этом вспоминаются дни победных реляций почти десятилетней давности, как радовались объединению архангельских вузов (один ректор СГМУ Павел Сидоров взбунтовался, отстоял независимость… и очень скоро оказался в камере СИЗО) новый ректор Кудряшова, попечитель Кудрин, 12 назначенных проректоров и бывший главный спец по региональному пиару Попаренко. Было много разговоров про федеральное финансирование, научные школы и международное сотрудничество…
…а в итоге? Смотрите на фото из социальной сети Facebook.