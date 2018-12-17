Зарплата и обязанности. На что может рассчитывать начальник юротдела в Архангельске?

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, руководитель юридического отдела в Архангельске в среднем получает 83 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 140 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 122 000 рублей в месяц.
У представителя этой профессии из Вологды средняя зарплата составляет 80 000 рублей в месяц, в Сыктывкаре аналогичный специалист зарабатывает 87 000 рублей, в Петрозаводске - 84 000 рублей.
Справка по должности:
На должность начальника юридического отдела назначается лицо, имеющее высшее юридическое образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
1.2. Начальник юридического отдела должен знать:
1.2.1. Конституцию Российской Федерации, Законы РФ, постановления и решения Правительства РФ по вопросам деятельности - Общества;
1.2.2. Постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся правовой деятельности Общества;
1.2.3. Действующее законодательство Российской Федерации: гражданское, трудовое, финансовое, административное право;
1.2.4. Технические средства механизации и автоматизации (компьютерную технику) справочно-информационной работы по законодательству и нормативным актам, оргтехнику, уметь работать на них;
1.2.5. Основы экономики, организации труда и управления;
1.2.6. Правила внутреннего трудового распорядка и Коллективный договор Общества;
1.2.7. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.