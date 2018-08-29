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«Аквилон Инвест» пополнил банк земельных участков в Северодвинске

По итогам открытого аукциона холдинг «Аквилон Инвест» приобрел право аренды земельного участка площадью 6,7 тыс. кв. м на пр. Морской, 67 в городе корабелов.

 

На данном участке планируется возвести 5-этажный жилой дом общей площадью до 8 тыс. кв. м. Сейчас ведется проектирование объекта.

Холдинг «Аквилон Инвест» является одним из самых крупных застройщиков в Северодвинске, где возводит четыре жилых комплекса площадью порядка 70 тысяч квадратных метров. За минувший год в строй введено более 22 тысяч квадратных метров.

- Северодвинск - особенный город, и он предъявляет повышенные требования к архитектурной организации градостроительного пространства. Поэтому мы надеемся, что новый проект будет соответствовать высоким стандартам города корабелов, - отметил генеральный директор холдинга «Аквилон Инвест» Алексей Попков.

Напомним, что в городе корабелов холдинг «Аквилон Инвест» уже построил ЖК «Пионер» на ул. Торцева и 1-ю очередь ЖК «Парус» на пл. Пашаева. В 2018 в эксплуатацию введены ЖК «Шоколад» на ул. Железнодорожной и ЖК «Атмосфера» на о. Ягры. Ведется строительство 1-х очередей ЖК «Нордика» на ул. Юбилейной и ЖК «Клевер» на пр. Беломорский, а также 2-й очереди ЖК «Парус». В этом году начнется возведение 2-х очередей ЖК «Нордика» и ЖК «Клевер».  Кроме того в портфеле холдинга в Северодвинске проект нового микрорайона  площадью порядка 50 тыс. кв. м. Варианты планировки по заказу холдинга прорабатывает коллектив архитектурной мастерской Михаила Мамошина в Санкт-Петербурге.

  

 

26 февраль 16:36 | : Экономика

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