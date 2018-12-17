"Мы увеличиваем обороты". Интервью с директором Фонда капремонта Архангельской области

Общероссийский народный фронт по итогам ревизии поставил фонду капитального ремонта многоквартирных домов области четверку с плюсом. Раньше на такую высокую оценку нельзя было даже надеяться. Что изменилось в работе фонда и что нужно сделать для того, чтобы работать на твердую пятерку? Об этом разговор с генеральным директором фонда Александром Бараевым.
– На февральской сессии областного Собрания внесены очередные изменения в закон о капитальном ремонте многоквартирных домов. На этот раз принято решение о том, что дома, в которых меньше пяти квартир, исключаются из региональной программы и их жильцы не будут уплачивать ежемесячные взносы. Александр Викторович, чем вызваны столь частые изменения областного законодательства, касающегося проведения капремонта?
– Это нормальная практика, когда совершенствуется базовый документ в новом направлении деятельности. Напомню, что к проведению капитального ремонта в многоквартирных домах приступили всего пять лет назад. Все это время в закон вносятся изменения, как на федеральном, так и на региональном уровне. Что касается последних нововведений, то здесь, с одной стороны, есть позиция федеральных ведомств – небольшие дома не должны входить в программу капремонта, но есть и решение суда от 2014 года, по которому дома так называемой блокированной застройки – с индивидуальным выходом на улицу, которые в большинстве своем также являются малоквартирными, в программу входить должны. В декабре прошлого года были внесены изменения в Жилищный кодекс РФ и регионы получили право исключать такие дома из программы, и на первой в этом году сессии облсобрания законопроект был принят в первом чтении.
– Изменения были продиктованы пожеланиями жильцов таких домов?
– Да, эти изменения в областной закон внесены с учетом пожеланий граждан. У нас много обращений, главным образом от жителей Устьянского и Вельского районов. В маленьких домах копить необходимые на ремонт суммы приходится очень долго, собираемость не превышает 60%, да и масштабы не столь велики – ремонт зачастую легче делать самостоятельно. Таких домов в области достаточно много – 3299, а капитальный ремонт проведен только в 76.
Сейчас нам необходимо отработать схему возврата собранных средств населению. Особых сложностей я здесь не вижу. Подобный опыт у нас есть. К примеру, мы возвращаем деньги, собранные за капремонт, жильцам домов, признанных аварийными. Так случается, что дом признают аварийным, данные об этом к нам приходят с опозданием, а жильцы добросовестно продолжают уплачивать взнос на капремонт.
– Закон принят в первом чтении. Что предстоит сделать при подготовке документа ко второму чтению?
– Как я уже сказал, необходимо предусмотреть схему возврата собранных с жильцов таких домов средств по статье «капитальный ремонт». И второй не решенный пока вопрос: как быть с теми домами, где капремонт уже проведен за счет средств из «общего котла», а необходимая сумма с жильцов пока не собрана. Думаю, что оба этих вопроса ко второму чтению будут решены.
– Как в целом идет реализация программы капитального ремонта в области? Есть ли, на ваш взгляд, слабые места в ней? Хватает ли собираемых средств на проведение ремонтов?
– За пять лет многие организационные вопросы удалось решить, в том числе через совершенствование федерального и регионального законодательств. Растет собираемость взносов – почти 97%. Третий год проводится масштабная работа по замене лифтов в многоэтажных домах. В год меняем в среднем по 300 лифтов. Но их замена – это тема для отдельного разговора. Ускоряться надо по ремонту кровель. В области на сегодня из почти 14 тысяч кровель отремонтировано чуть более пятисот.
Но мы спокойно смотрим вперед. Программа разбита на трехлетние периоды. До 2022 года мы планируем увеличить объемы работ по ремонту внутридомовых инженерных систем, фундаментов – это в большей степени касается деревянных домов.
Всего у нас в области в программу капитального ремонта включено 13 900 многоквартирных домов. По плану до 2043 года по капитальному ремонту жилищного фонда потребуется выполнить огромный объем работ, на что потребуются очень серьезные средства. К примеру, только в текущем году планируем израсходовать на ремонт один миллиард 708 миллионов рублей. Тем не менее мы с каждым годом набираем обороты. И здесь есть с чем сравнивать. За первые три года на капремонт было направлено 960 миллионов рублей, отремонтировано 432 дома, в то время как ежегодно собирали около одного миллиарда рублей взносов. В 2017 году работ было проведено на один миллиард 300 миллионов рублей – это уже 511 домов. Прошлый год стал самым успешным в плане проведения ремонтов: отремонтировано 552 дома на общую сумму один миллиард 878 миллионов рублей.
– В начале года представители Общероссийского народного фронта оценили качество ремонтов в Архангельске. Какую оценку вы получили и какие слабые места были выявлены в части проведения капитальных ремонтов?
– По словам координатора Центра мониторинга благоустройства городской среды, члена Центрального штаба ОНФ Светланы Калининой, качество работ по капремонту у нас в регионе на должном уровне, фонд капремонта Архангельской области получил оценку четыре с плюсом. Критика со стороны ОНФ касалась деятельности контролирующих органов, которым необходимо более активно принуждать управляющие компании освобождать подвальные и чердачные помещения, перед тем как туда для проведения работ заходят подрядные организации. Кроме этого, основными заказчиками региональной программы капремонта являются органы местного самоуправления, а они зачастую самоустраняются от участия в программе, в то время как должны принимать самое живое участие.
– Есть ли нарекания к работе подрядных организаций?
– За эти годы произошли позитивные изменения в работе с подрядными организациями. Бывало, что подрядчики подводили, но таких случаев становится все меньше. В отношении объектов 2018 года расторгли всего один договор, в 2017-м 19 договоров, а в 2016-м пришлось расторгнуть 31 договор. В реестре квалифицированных подрядных организаций у нас 144 компании, и только 12 внесено в реестр недобросовестных. Эти позитивные изменения вызваны ужесточением правил работы с подрядными организациями. Выстроена четкая система отбора подрядчиков. Большую помощь в этом оказывает СРО. Те самые 144 организации работают качественно, и вопросов к ним, как правило, уже не возникает.
Резко сократилось и количество жалоб на качество проведения работ, что, на наш взгляд, весьма показательно. Более того, к нам стали приходить письма от жильцов с благодарностями, чего раньше не было.
По сути, в области создана целая сфера в части проведения строительных и ремонтных работ. Подрядные организации, большинство из которых местные, могут планировать свою работу на несколько лет вперед. Фонд стал серьезным заказчиком. С каждым годом мы намерены увеличивать объемы работ.
Приставал к занятому человеку Денис Селиванов (газета "Архангельск")