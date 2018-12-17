«Аквилон Инвест» поддержал инициативы президента Владимира Путина по помощи многодетным семьям

В Послании Федеральному Собранию глава государства подчеркнул, что необходимо предусмотреть особые меры поддержки для семей с детьми, направленные на улучшение жилищных условий.
В частности, президент предложил распространить субсидирование по льготной ипотеке для многодетных на весь срок кредита, дополнительно погашать за счёт государства 450 тыс. рублей из ипотечного кредита семей, где родился третий или последующий ребенок. Кроме того, правительству и Центробанку нужно удерживать линию по снижению ставок по ипотеке и разработать механизм ипотечных каникул, то есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода.
- Предложенные президентом страны меры прямого действия направлены на то, чтобы семьи с тремя и более детьми имели возможность улучшать свои жилищные условия, приобретать на льготных условиях более комфортное жилье. Мы как ответственный застройщик продолжаем курс на предоставление дополнительных льгот для данной категории наших клиентов, - подчеркнул председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов.
Напомним, что при оформлении ипотеки для покупки квартиры в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске и Северодвинске материнский капитал можно использовать как первоначальный взнос по кредиту. А с 1 марта при таком использовании материнского капитала клиенты получат дополнительную скидку в 25% от его суммы. При этом при бронировании квартиры предоставляется скидка в 10 тыс. рублей при любом способе оплаты. Кроме того, ипотечный кредит на квартиры в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» можно оформить партнерской ставке от 9,75% годовых.
Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 15 жилых комплексов – порядка 450 тыс. кв. м общей площади. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 100 тыс. кв. м и микрорайона в Северодвинске площадью до 50 тыс. кв. м.