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Только вертолетом можно долететь. Соловки становятся еще дальше от Архангельска

В связи с планирующейся глобальной реконструкцией взлетно-посадочной полосы на Соловках, резко возрастут цены на авиабилеты и грузовые перевозки воздушным транспортом.

На исторический архипелаг будут летать вертолеты (им полоса не нужна, только площадка для взлета-посадки).

Стоимость билета на Ми-8 в одну сторону на летний период будет равняться 21 500 рублей, туда-обратно, соответственно, 43 000 рублей. Сейчас авиаперелет в одну сторону стоит 7 500 руб., для зарегистрированных постоянных жителей Соловков действует специальный тариф.

Независимые соловецкие гиды, среди них участник Ассоциации «Вольное дел» Олег Кодола, уже прогнозируют, что основной поток индивидуальных туристов окончательно переориентируется на путь из Карелии, откуда намного дешевле добраться водным путём.

21 февраль 13:06 | : Экономика

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