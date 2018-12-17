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Игорь Скубенко – новому Совету по предпринимательству: Ну что, поработаем?

Глава города встретился с новым составом совета по малому и среднему предпринимательству. Встреча прошла в неформальной обстановке, без протокольных записей.

Среди тех, кто впервые вступил в ряды совета по МСП - строители, юристы, представители частнопрактикующих медицинских учреждений, предприятий торговли и общественного питания, а также издательской деятельности.

- Со многими уже знаком в той или иной степени, все вы активные, деятельные, при этом в практических вопросах ведения бизнеса вы более мобильны и знаете гораздо больше. Поэтому задача совета по предпринимательству - наладить диалог между бизнесом и властью. С нашей стороны - донести до вас законодательные изменения, рекомендации, информировать обо всех мероприятиях, касающихся бизнеса, рассказывать о мерах бюджетной поддержки предпринимателей. Хотелось бы иметь обратную связь в виде вопросов и предложений, а также, чтобы новый состав Совета был доступным для предпринимателей, вёл бы разъяснительную работу и доносил до предпринимательского сообщества решения, принятые на заседаниях, - сказал Игорь Скубенко.

Он отметил, что северодвинский Совет по предпринимательству активно работает и постоянно выходит с инициативами в область. Однако, не все предприниматели знают о том, какие вопросы, касающиеся их работы, решаются в городе.

На заседания Совета постоянно приглашаются представители различных организаций и надзорных ведомств для разъяснения нововведений в законодательстве. Среди них - представители северодвинских отделений налоговой службы, Пенсионного фонда РФ, Центра занятости населения, ОМВД. Если есть необходимость, организуются семинары и круглые столы на волнующие предпринимателей темы.

Отдельным вопросом рассмотрели поддержку субъектов МСП в Северодвинске. В городе действует единственный в регионе муниципальный Фонд микрофинансирования. Через эту организацию город и область оказывают финансовую поддержку в виде займов как сложившемуся бизнесу, так и начинающему. Услуги его настолько востребованы северодвинским бизнесом, что ежегодно требуется докапитализация фонда. В этом году удалось увеличить её на 7 миллионов рублей.

Кроме того, в рамках действующей муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» выделяются бюджетные средства на компенсацию представителям малого и среднего бизнеса их расходов на выставочную деятельность, а также на подготовку кадров, сертификацию продукции. Планируется субсидировать затраты на размещение рекламных мест, проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий.

- Я готов работать с новым составом Совета. Вижу, что есть заинтересованность в сотрудничестве и у предпринимателей. Уже на этой встрече выделили ряд вопросов, которые будем рассматривать на ближайших заседаниях. Так, например, дал поручение своему заместителю по финансово-экономическим вопросам Олегу Бачерикову подготовить информацию о ТОСЭР - территориях опережающего социально-экономического развития, которые предлагают снижение страховых взносов, налоговые льготы, административные преференции для новых инвестиционных проектов. Но, чтобы их получить, бизнес-сообществу требуется совершить определённые шаги - капитальные вложения, создание новых постоянных рабочих мест, - сказал после общения с предпринимателями Игорь Скубенко.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска) 

21 февраль 08:09 | : Экономика

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