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Хроники капремонта (Архангельск, Северодвинск, Новодвинск)

В пятиэтажке на улице Штурманской, 4 в Архангельске проведен капитальный ремонт скатной шиферной кровли.

18 февраля прошла промежуточная приемка. Подрядной организации – ООО «Строй-Мастер» - осталось провести работы по утеплению чердака. Куратор объекта, инженер отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Алексей ТЫШОВ, оценивает качество работ как достойное.

Также в этом доме выполнены работы по капитальному ремонту инженерных систем горячего водоснабжения.

В Северодвинске приняты работы по утеплению фасадов домов 1 и 5 по Русановскому переулку

19 февраля подписаны акты приемки работ по капитальному ремонту фасадов еще двух северодвинских многоквартирных домов – красивый и энергоэффективный  капремонт закончен на пер.Русановском, 1 и 5.

Близятся к завершению работы на фасадах еще домов четырех домов - 2, 6, 7 и 12 – на Русановском. И если еще летом, когда подрядчик – новосибирская компания ООО «РТ – Строй» - только приступала к работам, нам приходилось вести разъяснительную работу с собственниками на предмет того, какие выгоды они получат от такого капремонта, то сегодня для жителей отремонтированных домов уже все очевидно. В их квартирах стало значительно теплее, и в настоящее время речь идет уже о том, чтобы управляющие компании занимались регулировкой температуры теплоносителя. Кроме того, как оказалось, жители тех домов, которые ранее отказались от утепления фасадов, - теперь об этом очень сожалеют…

Как рассказал директор ООО «РТ-Строй» Андрей ЦУРКАН, в одном из домов на проспекте Морской жители, с которыми он общается регулярно во время посещения объектов, говорят, что готовы терпеть не самые приятные звуки от установки крепежных элементов с тем, чтобы жить в теплом, красивом и пожаробезопасном доме. Кстати, так же позитивно настроены и люди, живущие в доме 37/1 по улице Ворошилова в Новодвинске – в этом городе давно ждали начала работ по бескаркасному утеплению фасадов. И очень рады, что их дома, - а в городе бумажников их по пилотному проекту три, - будут приведены в порядок.

На ул.Ворошилова, 37/1 в Новодвинске  уже облицованы фасадными СУФ-панелями три фасада, специалисты ООО «РТ-Строй» приступили к работам на центральной части дома.

Кстати, балконы, которые сегодня выглядят вразнобой, по окончании работ приобретут совершенно иной вид – весьма симпатичный!

   

21 февраль 07:58 | : Экономика

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