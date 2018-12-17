Хроники капремонта (Архангельск, Северодвинск, Новодвинск)

В пятиэтажке на улице Штурманской, 4 в Архангельске проведен капитальный ремонт скатной шиферной кровли.
18 февраля прошла промежуточная приемка. Подрядной организации – ООО «Строй-Мастер» - осталось провести работы по утеплению чердака. Куратор объекта, инженер отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Алексей ТЫШОВ, оценивает качество работ как достойное.
Также в этом доме выполнены работы по капитальному ремонту инженерных систем горячего водоснабжения.
В Северодвинске приняты работы по утеплению фасадов домов 1 и 5 по Русановскому переулку
19 февраля подписаны акты приемки работ по капитальному ремонту фасадов еще двух северодвинских многоквартирных домов – красивый и энергоэффективный капремонт закончен на пер.Русановском, 1 и 5.
Близятся к завершению работы на фасадах еще домов четырех домов - 2, 6, 7 и 12 – на Русановском. И если еще летом, когда подрядчик – новосибирская компания ООО «РТ – Строй» - только приступала к работам, нам приходилось вести разъяснительную работу с собственниками на предмет того, какие выгоды они получат от такого капремонта, то сегодня для жителей отремонтированных домов уже все очевидно. В их квартирах стало значительно теплее, и в настоящее время речь идет уже о том, чтобы управляющие компании занимались регулировкой температуры теплоносителя. Кроме того, как оказалось, жители тех домов, которые ранее отказались от утепления фасадов, - теперь об этом очень сожалеют…
Как рассказал директор ООО «РТ-Строй» Андрей ЦУРКАН, в одном из домов на проспекте Морской жители, с которыми он общается регулярно во время посещения объектов, говорят, что готовы терпеть не самые приятные звуки от установки крепежных элементов с тем, чтобы жить в теплом, красивом и пожаробезопасном доме. Кстати, так же позитивно настроены и люди, живущие в доме 37/1 по улице Ворошилова в Новодвинске – в этом городе давно ждали начала работ по бескаркасному утеплению фасадов. И очень рады, что их дома, - а в городе бумажников их по пилотному проекту три, - будут приведены в порядок.
На ул.Ворошилова, 37/1 в Новодвинске уже облицованы фасадными СУФ-панелями три фасада, специалисты ООО «РТ-Строй» приступили к работам на центральной части дома.
Кстати, балконы, которые сегодня выглядят вразнобой, по окончании работ приобретут совершенно иной вид – весьма симпатичный!