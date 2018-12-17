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Директор по логистике в Архангельске - расчётливый, состоятельный... выгодный жених

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, директор по логистике в Архангельске в среднем получает 115 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 180 000 рублей в месяц, а в Питере – 166 000 рублей в месяц.

У представителя этой профессии из Вологды средняя зарплата составляет 112 000 рублей в месяц, в Сыктывкаре аналогичный специалист зарабатывает 121 000 рублей, в Петрозаводске - 117 000 рублей.

Дополнение: В обязанности директора по логистики входят следующие пункты:

  1. Перспективное планирование и построение логистических прогнозов.
  2. Создание информационных систем.
  3. Внедрение в производство логистических систем и организация процесса проектирования.
  4. Расчет логистических расходов.
  5. Составление бюджета на логистику и контроль затрат.

Случается, что топ-менеджеры компании при заключении контракта с данным специалистом не формируют для него списка каких-либо определенных задач. В таком случае усложняется процесс оценки работы данного сотрудника.

Главные задачи директора по логистики – это осуществление своевременной качественной доставки товара потребителям, подбор наиболее оптимального и проверенного транспорта, качественное оформление соответствующей документации, отслеживание функционального взаимодействия каждого подразделения на предприятии, ведение учета запасов товара на складе.

20 февраль 08:10 | : Экономика

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