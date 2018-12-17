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Два фасада и пять крыш после капремонта приняты комиссиями Фонда на прошлой неделе

В Архангельской области продолжается реализация краткосрочного плана капитального ремонта МКД 2019 года.

Итог работы Фонда капремонта Архангельской области и наших подрядных организаций за прошедшую неделю – 7 принятых объектов, из которых два утепленных фасада и пять капитально отремонтированных крыш.

Два фасада после утепления СУФ-панелями «Термолэнд» сданы на переулке Русановском, 2 и 4 в Северодвинске. Работы вела новосибирская организация ООО «РТ-Строй» - ее работу ранее можно было видеть на улицах Гайдара, Чехова, Тургенева, Южной, переулках Восточный и ряде домов на Русоновском, а также на проспекте Морском. Всего в Северодвинске красивыми, негорючими и теплыми фасадными панелями оденутся 27 домов. В Новодвинске этот подрядчик уже приступил к капремонту фасада на ул.Ворошилова, 37/1, в ближайшем будущем в городе бумажников будут утеплены еще два многоквартирных дома.

Новыми крышами радуют своих жильцов дома в Няндоме – микрорайон Каргополь-2, ул.Гагарина, 3, в Вельске на ул.Октябрьской, 106 «а», и в Мирном – на ул.Ленина, 57 и на ул.Гагарина, 6 «а» и 7.

На всех этих объектах выполнены шиферные скатные кровли с утеплением.

В Вельске работы вела вологодская компания ООО «Земстрой», в Няндоме – ООО «РесСтрой» - тоже из Вологды, в Мирном работала местная компания ООО «СтройСервис». Все подрядчики уложились в установленные договором сроки. Качество работ, по словам кураторов объектов от Фонда и организаций строительного контроля, отличное.

   

19 февраль 08:24 | : Экономика

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