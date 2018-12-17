Игорь Скубенко: Мы все вечные студенты

В Молодёжном центре состоялась встреча главы города с представителями студенческих отрядов Северодвинска и ветеранами движения. Беседа прошла в дружеской обстановке за чашкой чая.
- Символично, что наша встреча совпала со всероссийским днём студенческих отрядов. Это праздник тех, кто создавал крепкий фундамент этому движению, и тех, кто сегодня продолжает традиции прошлых поколений. Здорово, что в России сохранились традиции и опыт студенческих строек, - отметил Игорь Скубенко.
Студенческие отряды Архангельской области ведут свой отсчёт с 70-х годов, тогда на стройках области работали 23 студенческих отряда общей численностью 1483 бойца.
- Главными объектами студенческих строек тогда стали железная дорога «Архангельск-Карпогоры», Савинский цементный завод и электрификация деревень и объектов агропрома, - рассказал председатель Совета ветеранов студотрядов Архангельской области Андрей Жилин.
Надо отметить, что в истории движения студенческих отрядов Архангельской области особое место занимали отряды Севмашвтуза.
- В основном это были строительные отряды. Их было не много - два-три в год. Однако они отличались высокими производственными показателями, трудовой дисциплиной и активной общественной работой, и почти всегда становились победителями районных социалистических соревнований среди отрядов вузов, - добавил член областного Совета ветеранов студотрядов Николай Ефремов.
Среди участников движения студенческих отрядов немало известных людей города корабелов: Андрей Дьячков, Михаил Будниченко, Николай Симаков, Пётр Потего, Вячеслав Лаврушин, Борис Ундозёров, Виктор Казаринов и другие. Всё это отражено в книге «Студенческие отряды Архангельской области», которая была выпущена к 50-летию движения. Экземпляр книги Андрей Жилин вручил Игорю Скубенко.
Сегодня в регионе действуют 32 студотряда, к 2021 году планируется увеличить их до 60.
Командир северодвинского штаба Роман Войтенко рассказал об итогах и перспективах работы. В течение года реализуется проект «Школа молодого бойца», в рамках которого проходит обучение кандидатов. В летнее время студотряды выезжают на целину, трудятся на крупнейших объектах Архангельской области и России. В течение года бойцы сотрудничают с реабилитационным центром «Солнышко», детскими интернат-учреждениями, помогают ветеранам, оказывают поддержку приюту «Четыре лапы» и конно-спортивному клубу «Тавро».
- В Северодвинске работают три студенческих отряда: «Импульс» и «Корабел»- строительные, «Гефест» - педагогический. Однако потенциально их может быть гораздо больше. У студентов города корабелов есть уникальная возможность стать новаторами и создать судостроительные студотряды по системе завод-втуз, - предложил руководитель областного штаба студенческих отрядов Владимир Соболев.
В конце встречи Игорь Скубенко и его заместитель по социальным вопросам Ирина Сахарова вручили благодарности администрации Северодвинска комиссару северодвинского штаба Евгению Ананьеву, пресс-секретарю штаба Анастасии Богдановой и комиссару отряда «Импульс» Сергею Помазову.