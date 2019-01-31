У архангельского МУПа, управляющего прачечными, появился новый директор

Им стал бывший депутат архангельской ГорДумы от «Справедливой России» Владимир Карпов.
Муниципальное унитарное предприятие «Стигла» является старейшим на рынке услуг прачечных. В 1992 году оно было реорганизовано из производственного объединения «Архоблхимчистка», которое ведет свою историю с 1977 года.
Основная деятельность предприятия - оказание услуг прачечных населению и предприятиям города.
Сегодня Владимир Карпов в новом качестве был представлен на еженедельной планерке в мэрии областной столицы.
Он имеет два высших образования, в 1992 году окончил факультет судостроения и судоремонта Севмашвтуза по специальности «Инженер-кораблестроитель», в 2005 году – ВЗФЗИ по специальности «Менеджмент организации».
Начинал трудовой путь в 1987 году со сборщика корпусов металлических судов производственного объединения «Северное машиностроительное предприятие», с 1992 по 1994 год работал коммерческим агентом фирмы «Тост», с 1995 по 1999 год - директором предприятия «Севмарк», с 2000 по 2001 год - заместителем коммерческого директора ООО «Миран», с 2001 по 2018 год - генеральным директором ООО «Темпо», с 2018 по 2019 год - председателем Архангельской региональной общественной организации «Территория жизни».
Во время своего депутатства Владимир Карпов периодически выступал на сайте rusnord.ru с экономическими эссе.