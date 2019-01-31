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Финансовый директор в Архангельске - гарантия стабильности компании за большие деньги

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, финансовый директор в Архангельске в среднем получает 143 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 223 000 рублей в месяц, а в Питере – 205 000 рублей в месяц.

У представителя этой профессии из Вологды средняя зарплата составляет 138 000 рублей в месяц, в Сыктывкаре аналогичный специалист зарабатывает 149 000 рублей, в Петрозаводске - 145 000 рублей.

Справка по профессии: В обязанности руководителя, ответственного за финансы компании, входит решение достаточно широкого круга задач. Стратегическое управление финансами должно способствовать эффективному использованию денежных средств, в соответствии со стратегическими целями и текущими нуждами предприятия. Также специалист должен разрабатывать пути повышении эффективности использования финансовых ресурсов. К основным из задач относятся:

  • обеспечение формирования объема денежных средств, достаточного для покрытия текущих потребностей;
  • оптимизация денежного оборота;
  • обеспечение эффективного использования вложенного капитала,
  • совершенствование расчётной политики предприятия,
  • максимизация прибыли при допустимом уровне риска,
  • обеспечение экономической стабильности компании.
18 февраль 07:58 | : Экономика

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