Финансовый директор в Архангельске - гарантия стабильности компании за большие деньги

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, финансовый директор в Архангельске в среднем получает 143 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 223 000 рублей в месяц, а в Питере – 205 000 рублей в месяц.
У представителя этой профессии из Вологды средняя зарплата составляет 138 000 рублей в месяц, в Сыктывкаре аналогичный специалист зарабатывает 149 000 рублей, в Петрозаводске - 145 000 рублей.
Справка по профессии: В обязанности руководителя, ответственного за финансы компании, входит решение достаточно широкого круга задач. Стратегическое управление финансами должно способствовать эффективному использованию денежных средств, в соответствии со стратегическими целями и текущими нуждами предприятия. Также специалист должен разрабатывать пути повышении эффективности использования финансовых ресурсов. К основным из задач относятся: