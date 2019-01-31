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Госдума решила пересадить россиян с личных авто на общественный транспорт в законодательном порядке

Именно так, и никак иначе, можно объяснить инициативу, вынесенную на обсуждение в нижней палате парламента - россиянам хотят запретить приобретать машины, если они не имеют в аренде или в собственности гараж или парковочное место.

Объясняется это, как и в советские времена, пожеланиями трудящихся – «Местные депутаты получают пачки запросов от населения. В некоторых случаях конфликты перерастают в настоящие войны».

Немного цифр. Стоимость парковочных мест и гаражей в современной России колеблется от 500 тысяч до 1.5 миллиона рублей (в зависимости от региона). А средняя стоимость иномарки на российском авторынке в прошлом году составила 1.65 миллионов рублей, отечественного «ведра гайками» - 625 тысяч.  Причем машины в нашей стране в подавляющем большинстве приобретаются по системе автокредита.

То есть, если законопроект пройдет через голосование двух палат, потенциальному автоприобретателю придется приготовится отдать за вожделенную тачку двойную цену.

Непонятно, правда, что ожидает уже действующих автовладельцев, ставящих своих железных коней по старинке под окнами – конфискация личного транспорта?

Остается надежда, что этот бред не пройдет через парламентские слушания.

17 февраль 09:03 | : Экономика / Скандалы

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