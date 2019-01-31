Сенатор Виктор Павленко: Как увеличить темпы строительства жилья

В Комитете Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера прошел «круглый стол», посвященный использованию инструментов комплексного освоения застроенных территорий для увеличения объемов возведения нового жилья, в котором принял участие сенатор Виктор Павленко.
На «круглом столе» выступали представители Министерства строительства и ЖКХ, Фонда содействия реформированию ЖКХ, региональных и муниципальных властей, научных и экспертных организаций, представителей профессионального строительного сообщества. В качестве положительной практики стимулирования нового жилищного строительства заместителем руководителя Фонда ЖКХ Олегом Руриным был отмечен Архангельск с городской программой развития застроенных территорий.
В своем выступлении на «круглом столе» сенатор Виктор Павленко отметил, что эта программа в столице Поморья была принята одной из первых в России. Она предусматривает расселение за счет инвесторов около 340 ветхих деревянных домов, в которых проживает более 10 тыс. человек. В рамках программы заключено 16 договоров о развитии застроенных территорий. В соответствии с ними застройщики обязуются предоставить новое жилье 1250 жителям, расселив за свой счет 65 ветхих домов. На данных участках в 2019 году будет введено в эксплуатацию 26 тыс. кв. м жилья, в 2020 году – 20 тыс. кв. м, в 2021 году – 9,1 тыс. кв. м. Также опыт реализации программы распространен на муниципалитеты Архангельской области. Так в мирном заключен договор об освоении застроенной территории, по которому в 2021 году планируется построить 4 тыс. кв. м, в приморском районе в рамках договора о комплексном освоении территории в 2019-2020 годах построят 30 тыс. кв. м. жилья.
Сенатор Виктор Павленко сообщил, что участники «круглого стола» обсудили проект федерального закона о развитии застроенных территорий, рекомендовали ускорить внесение изменений в градостроительное, земельное и налоговое законодательство, направленные на создание благоприятных условий для развития застроенных территорий за счет инвесторов.