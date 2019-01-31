Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Сенатор Виктор Павленко: Как увеличить темпы строительства жилья

В Комитете Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера прошел «круглый стол», посвященный использованию инструментов комплексного освоения застроенных территорий для увеличения объемов возведения нового жилья, в котором принял участие сенатор Виктор Павленко.

 

На «круглом столе» выступали представители Министерства строительства и ЖКХ, Фонда содействия реформированию ЖКХ, региональных и муниципальных властей, научных и экспертных организаций, представителей профессионального строительного сообщества. В качестве положительной практики стимулирования нового жилищного строительства заместителем руководителя Фонда ЖКХ Олегом Руриным был отмечен Архангельск с городской программой развития застроенных территорий.

В своем выступлении на «круглом столе» сенатор Виктор Павленко отметил, что эта программа в столице Поморья была принята одной из первых в России. Она предусматривает расселение за счет инвесторов около 340 ветхих деревянных домов, в которых проживает более 10 тыс. человек. В рамках программы заключено 16 договоров о развитии застроенных территорий. В соответствии с ними застройщики обязуются предоставить новое жилье 1250 жителям, расселив за свой счет 65 ветхих домов. На данных участках в 2019 году будет введено в эксплуатацию 26 тыс. кв. м жилья, в 2020 году – 20 тыс. кв. м, в 2021 году – 9,1 тыс. кв. м. Также опыт реализации программы распространен на муниципалитеты Архангельской области. Так в мирном заключен договор об освоении застроенной территории, по которому в 2021 году планируется построить 4 тыс. кв. м, в приморском районе в рамках договора о комплексном освоении территории в 2019-2020 годах построят 30 тыс. кв. м. жилья.

Сенатор Виктор Павленко сообщил, что участники «круглого стола» обсудили проект федерального закона о развитии застроенных территорий, рекомендовали ускорить внесение изменений в градостроительное, земельное и налоговое законодательство, направленные на создание благоприятных условий для развития застроенных территорий за счет инвесторов.

15 февраль 16:28 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


В Архангельске задержан покровитель проституток с полицейским прошлым (ВИДЕО)
Рестлинг по-поморски. Драка на сессии депутатов посёлка Сия (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2019 (142)
Январь 2019 (213)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)
Сентябрь 2018 (242)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20