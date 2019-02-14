Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Чистый Север – чистая страна! 26 февраля в Архангельске пройдёт Эко-форум с участием федеральных экспертов

На днях наш регион посетили представители Общественной палаты Российской Федерации и федеральные эксперты, в ходе этой встречи и пришло решение провести Экологический форум в Архангельской области.

Как сообщил Юрий Сердюк, Общественная палата региона, председателем которой он является, станет полноценной площадкой для обсуждения актуальных вопросов, выработки решений и проработки процессов как по переходу на новую систему по обращению с ТКО, так и в целом вопросов экологии региона.

— Мы сочли необходимым включиться в работу, чтобы стороны нашли общий язык, чтобы они вели диалог, начали слушать друг друга и начали договариваться, - заявил Сердюк.

В рамках форума пройдут панельные дискуссии по четырем ключевым темам: экологическое просвещение, новая система обращения с ТКО, экологическая безопасность и роль гражданского общества в реформировании системы ТКО. Модераторами площадок будут федеральные эксперты, представители общественной палаты Российской Федерации и общественники. В работе также примут участие представители регионального депутатского корпуса, общественности и органов исполнительной власти.

Как отметил член общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии Александр Закондырин, форум поможет собрать все стороны процесса на одной площадке: «Общественная палата Архангельской области и общественная палата России могут и должны провести общественное обсуждение и общественную экспертизу экологических проектов, реализуемых и планируемых к реализации в регионе. Для того, чтобы проверить те доводы разработчиков и снять  обеспокоенность граждан. Людям нужно дать четкий ответ - на сколько безопасны эти проекты для экологии Архангельской области и в целом для России», - сказал Александр Евгеньевич.

По словам организаторов в ближайшее время будет запущен сайт форума, на котором можно будет пройти регистрацию. К участию приглашаются все желающие. Регламент форума – классический: выступления, вопросы, обсуждения…

 Мы специально приглашаем к участию федеральных экспертов, чтобы люди имеющие опыт по темам и большой объём знаний могли помочь нам разобраться со своими вопросами, выработать эффективные решения.» - заключил председатель общественной Палаты Архангельской области Юрий Сердюк.  

15 февраль 07:55 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


В Архангельске задержан покровитель проституток с полицейским прошлым (ВИДЕО)
Рестлинг по-поморски. Драка на сессии депутатов посёлка Сия (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2019 (139)
Январь 2019 (213)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)
Сентябрь 2018 (242)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20