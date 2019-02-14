Чистый Север – чистая страна! 26 февраля в Архангельске пройдёт Эко-форум с участием федеральных экспертов

На днях наш регион посетили представители Общественной палаты Российской Федерации и федеральные эксперты, в ходе этой встречи и пришло решение провести Экологический форум в Архангельской области.
Как сообщил Юрий Сердюк, Общественная палата региона, председателем которой он является, станет полноценной площадкой для обсуждения актуальных вопросов, выработки решений и проработки процессов как по переходу на новую систему по обращению с ТКО, так и в целом вопросов экологии региона.
— Мы сочли необходимым включиться в работу, чтобы стороны нашли общий язык, чтобы они вели диалог, начали слушать друг друга и начали договариваться, - заявил Сердюк.
В рамках форума пройдут панельные дискуссии по четырем ключевым темам: экологическое просвещение, новая система обращения с ТКО, экологическая безопасность и роль гражданского общества в реформировании системы ТКО. Модераторами площадок будут федеральные эксперты, представители общественной палаты Российской Федерации и общественники. В работе также примут участие представители регионального депутатского корпуса, общественности и органов исполнительной власти.
Как отметил член общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии Александр Закондырин, форум поможет собрать все стороны процесса на одной площадке: «Общественная палата Архангельской области и общественная палата России могут и должны провести общественное обсуждение и общественную экспертизу экологических проектов, реализуемых и планируемых к реализации в регионе. Для того, чтобы проверить те доводы разработчиков и снять обеспокоенность граждан. Людям нужно дать четкий ответ - на сколько безопасны эти проекты для экологии Архангельской области и в целом для России», - сказал Александр Евгеньевич.
По словам организаторов в ближайшее время будет запущен сайт форума, на котором можно будет пройти регистрацию. К участию приглашаются все желающие. Регламент форума – классический: выступления, вопросы, обсуждения…
Мы специально приглашаем к участию федеральных экспертов, чтобы люди имеющие опыт по темам и большой объём знаний могли помочь нам разобраться со своими вопросами, выработать эффективные решения.» - заключил председатель общественной Палаты Архангельской области Юрий Сердюк.