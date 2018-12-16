На сессии Архангельской ГорДумы: Чистый от снега город требует больших денег

На вчерашней сессии Архангельской ГорДумы обсуждалась негативная ситуация, сложившаяся на улицах и во дворах города в связи с обильными снегопадами последних дней. Социальные сети так и бурлят возмущением.
Обильные снегопады и последовавшая за ним оттепель показали, что при существующих регламентах уборки привести в порядок тротуары и внутриквартальные проезды не представляется возможным.
- По регламенту мы обязаны содержать тротуары в накате, а не вычищать их до асфальта или плитки. Уборка тротуаров должна проводиться один раз в два дня, но в условиях таяния этих мер не хватает. Что касается вывозки снега, то в сроки регламента и в объемы мы вписываемся. С дорог третьей категории вывозка не предусмотрена. При увеличении стоимости контракта можно предусмотреть содержание тротуаров не в накате, увеличить объем вывозки снега, - пояснил депутатам директор компании-генерального подрядчика «Плесецкое дорожное управление» Федор Корнеев.
По мнению депутатов, регламент по уборке тротуаров раз в два дня не соблюдается. Эту позицию поддержал и директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Александр Феклистов. Он отметил, что по итогам составления актов с подрядчика будет снята оплата за невыполненный в срок объем.
Председатель постоянной комиссии Гордумы по вопросам бюджета, финансов и налогов Сергей Малиновский считает, что в дальнейшем необходимо увеличить финансирование работ по уборке внутриквартальных проездов.
- Мы не можем финансировать эту работу из дорожного фонда, поскольку проезды считаются территориями благоустройства, а не дорогами. Сейчас заключаются разовые контракты после снегопадов, что не позволяет осуществлять уборку планомерно. Необходимо порядка 11 млн. рублей на эти цели, но в утвержденном бюджете они не предусмотрены, - пояснил детали Александр Феклистов.
Вопрос увеличения финансирования требует анализа и взвешенного решения – с этим согласились и народные избранники, и руководство города.
- Двухлетний контракт по содержанию улично-дорожной сети завершается в этом году. У всех нас есть возможность оценить его сильные и слабые стороны, а также возможности бюджета на будущий период. При этом необходимо учитывать, что участие в федеральных программах, которые дают городу сотни миллионов на развитие благоустройства и инфраструктуры, требует софинансирования из муниципальной казны. У нас много задач, среди которых и улучшение содержания дорог, но не только эта задача, - подчеркнул глава Архангельска Игорь Годзиш.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)